Украина создаст больше всех проблем для ЕС в плане членства, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Украина создает больше сложностей в вопросе присоединения к Евросоюзу, чем другие страны-кандидаты.

Одной из сложностей является неопределенность в вопросе границ Украины и влияние ее значительного сельскохозяйственного сектора на субсидии ЕС.

Существуют опасения относительно влияния населения Украины на политику ЕС, возможной «утечки мозгов» и необходимости значительных трат на восстановление Украины и повышение уровня жизни.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Украина создает больше сложностей в вопросе присоединения к Евросоюзу, чем другие страны-кандидаты, пишет газета Украина создает больше сложностей в вопросе присоединения к Евросоюзу, чем другие страны-кандидаты, пишет газета Telegraph

"Украина создает больше проблем, чем другие страны-кандидаты в члены ЕС", - говорится в статье.

По мнению Telegraph, одна из сложностей заключается в том, что на данный момент нет определенности в том, где будут проходить границы Украины. Также отдельную "головную боль" для блока может представлять значительный сельскохозяйственный сектор Украины, поскольку субсидии ЕС в этой области основаны на площади посевов.

Помимо этого, как отмечает издание, не все страны-члены приветствовали бы влияние населения Украины на политику ЕС. Кроме того, свобода передвижения могла бы привести к "утечке мозгов" украинских граждан в блок, где они могли бы претендовать на социальные и другие льготы, пишет Telegraph. Также ЕС могут грозить большие траты в связи в необходимостью восстанавливать Украину и повышать уровень жизни до уровня всего блока.