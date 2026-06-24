Рейтинг@Mail.ru
Украина создаст больше всех проблем для ЕС в плане членства, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:44 24.06.2026
Украина создаст больше всех проблем для ЕС в плане членства, пишут СМИ

Telegraph: Украина создаст больше проблем для ЕС, чем другие кандидаты

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина создает больше сложностей в вопросе присоединения к Евросоюзу, чем другие страны-кандидаты.
  • Одной из сложностей является неопределенность в вопросе границ Украины и влияние ее значительного сельскохозяйственного сектора на субсидии ЕС.
  • Существуют опасения относительно влияния населения Украины на политику ЕС, возможной «утечки мозгов» и необходимости значительных трат на восстановление Украины и повышение уровня жизни.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Украина создает больше сложностей в вопросе присоединения к Евросоюзу, чем другие страны-кандидаты, пишет газета Telegraph.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 июня сообщила, что все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в союз.
Флаги Венгрии и ЕС в Будапеште - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Венгрия притормозила переговоры о приеме Украины в ЕС, пишут СМИ
23 июня, 21:28
"Украина создает больше проблем, чем другие страны-кандидаты в члены ЕС", - говорится в статье.
По мнению Telegraph, одна из сложностей заключается в том, что на данный момент нет определенности в том, где будут проходить границы Украины. Также отдельную "головную боль" для блока может представлять значительный сельскохозяйственный сектор Украины, поскольку субсидии ЕС в этой области основаны на площади посевов.
Помимо этого, как отмечает издание, не все страны-члены приветствовали бы влияние населения Украины на политику ЕС. Кроме того, свобода передвижения могла бы привести к "утечке мозгов" украинских граждан в блок, где они могли бы претендовать на социальные и другие льготы, пишет Telegraph. Также ЕС могут грозить большие траты в связи в необходимостью восстанавливать Украину и повышать уровень жизни до уровня всего блока.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны ЕС не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Лавров назвал позицию ЕС по переговорам об Украине полной мешаниной
23 июня, 11:33
 
В миреУкраинаМолдавияКиевКайя КалласУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала