Иногородние самозанятые смогут работать таксистами в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Заксобрание Санкт-Петербурга на заседании в среду приняло в целом законопроект, позволяющий иногородним гражданам со статусом самозанятых работать в городе таксистами, сообщил парламент.
"Парламентарии приняли в целом закон, позволяющий иногородним самозанятым гражданам работать в такси на улицах Санкт-Петербурга. Разрешения смогут получать те, кто выберет Северную столицу местом своей деятельности и будет платить налог на профессиональный доход в городской бюджет", – говорится в сообщении.
Как отмечается, принятие законопроекта позволит сократить "серую зону" в отрасли и повысить качество услуг.
Согласно материалам заксобрания, ранее в июне при принятии законопроекта в первом чтении представитель губернатора Петербурга в парламенте Константин Сухенко пояснял, что привлечение иногородних самозанятых граждан к работе таксистами позволит расширить предложение на рынке соответствующих услуг, а рост конкуренции в отрасли будет способствовать снижению стоимости перевозок и повышению их качества.