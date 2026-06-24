Рейтинг@Mail.ru
Иногородние самозанятые смогут работать таксистами в Петербурге - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
12:51 24.06.2026
Иногородние самозанятые смогут работать таксистами в Петербурге

Иногородние со статусом самозанятых смогут работать таксистами в Петербурге

© Fotolia / Dmitry VereshchaginТакси на улице в Санкт-Петербурге
Такси на улице в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Fotolia / Dmitry Vereshchagin
Такси на улице в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Заксобрание Санкт-Петербурга на заседании в среду приняло в целом законопроект, позволяющий иногородним гражданам со статусом самозанятых работать в городе таксистами, сообщил парламент.
"Парламентарии приняли в целом закон, позволяющий иногородним самозанятым гражданам работать в такси на улицах Санкт-Петербурга. Разрешения смогут получать те, кто выберет Северную столицу местом своей деятельности и будет платить налог на профессиональный доход в городской бюджет", – говорится в сообщении.
Как отмечается, принятие законопроекта позволит сократить "серую зону" в отрасли и повысить качество услуг.
Согласно материалам заксобрания, ранее в июне при принятии законопроекта в первом чтении представитель губернатора Петербурга в парламенте Константин Сухенко пояснял, что привлечение иногородних самозанятых граждан к работе таксистами позволит расширить предложение на рынке соответствующих услуг, а рост конкуренции в отрасли будет способствовать снижению стоимости перевозок и повышению их качества.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала