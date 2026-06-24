Иногородние самозанятые смогут работать таксистами в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Заксобрание Санкт-Петербурга на заседании в среду приняло в целом законопроект, позволяющий иногородним гражданам со статусом самозанятых работать в городе таксистами, сообщил парламент.

"Парламентарии приняли в целом закон, позволяющий иногородним самозанятым гражданам работать в такси на улицах Санкт-Петербурга. Разрешения смогут получать те, кто выберет Северную столицу местом своей деятельности и будет платить налог на профессиональный доход в городской бюджет", – говорится в сообщении.

Как отмечается, принятие законопроекта позволит сократить "серую зону" в отрасли и повысить качество услуг.