Новгородская область отправила в зону СВО автомобили со стройматериалами

Вид на площадь и здание Новгородской областной администрации в Великом Новгороде. Архивное фото

Вид на площадь и здание Новгородской областной администрации в Великом Новгороде

Краткий пересказ от РИА ИИ Две машины со стройматериалами и шинами отправлены из Новгородской области в зону СВО.

Спикер облдумы Юрий Бобрышев помог собрать груз для штурмового отряда.

С приобретением пиломатериалов помог экс-руководитель одного из банков Виктор Титов, а грузовые шины для автомобиля «Урал» передали руководители автотранспортных предприятий Великого Новгорода Евгений Карпов и Владимир Еремин.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Две машины со стройматериалами и шинами отправлены из Новгородской области в зону СВО, собрать груз для штурмового отряда помог спикер облдумы Юрий Бобрышев, сообщает пресс-служба заксобрания региона.

Уточняется, что в адрес Бобрышева поступило обращение от командира подразделения штурмового отряда с просьбой помочь в закупке стройматериалов для обустройства блиндажей, укрытий для личного состава, имущества и военной техники.

"Председатель Новгородской областной Думы Юрий Бобрышев оказал содействие в приобретении пиломатериалов и автомобильных шин для нужд штурмового отряда, выполняющего задачи на белгородском направлении... Две машины с необходимыми материалами уже отправились в войсковую часть", - говорится в сообщении.