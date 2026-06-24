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Новгородская область отправила в зону СВО автомобили со стройматериалами - РИА Новости, 24.06.2026
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Надежные люди
 
22:49 24.06.2026
Новгородская область отправила в зону СВО автомобили со стройматериалами

Новгородская область отправила на СВО 2 автомобиля со стройматериалами и шинами

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВид на площадь и здание Новгородской областной администрации в Великом Новгороде
Вид на площадь и здание Новгородской областной администрации в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Вид на площадь и здание Новгородской областной администрации в Великом Новгороде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Две машины со стройматериалами и шинами отправлены из Новгородской области в зону СВО.
  • Спикер облдумы Юрий Бобрышев помог собрать груз для штурмового отряда.
  • С приобретением пиломатериалов помог экс-руководитель одного из банков Виктор Титов, а грузовые шины для автомобиля «Урал» передали руководители автотранспортных предприятий Великого Новгорода Евгений Карпов и Владимир Еремин.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Две машины со стройматериалами и шинами отправлены из Новгородской области в зону СВО, собрать груз для штурмового отряда помог спикер облдумы Юрий Бобрышев, сообщает пресс-служба заксобрания региона.
Уточняется, что в адрес Бобрышева поступило обращение от командира подразделения штурмового отряда с просьбой помочь в закупке стройматериалов для обустройства блиндажей, укрытий для личного состава, имущества и военной техники.
"Председатель Новгородской областной Думы Юрий Бобрышев оказал содействие в приобретении пиломатериалов и автомобильных шин для нужд штурмового отряда, выполняющего задачи на белгородском направлении... Две машины с необходимыми материалами уже отправились в войсковую часть", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с приобретением пиломатериалов помог и экс-руководитель одного из банков Виктор Титов. Кроме того, военнослужащие просили содействия в приобретении грузовых шин для автомобиля "Урал". Шины передали руководители автотранспортных предприятий Великого Новгорода Евгений Карпов и Владимир Еремин.
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