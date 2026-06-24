России не оставили другого выбора, кроме начала СВО, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что в 2022 году Россия начала специальную военную операцию из-за угрозы агрессии со стороны Украины и ее спонсоров.
- По словам Медведева, проведение специальной военной операции было необходимо для защиты миллионов граждан.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. России в 2022 году не оставили иного способа, кроме как начать специальную военную операцию, чтобы защитить миллионы граждан, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Реальная угроза агрессии со стороны режима Украины, ее спонсоров, а также фальсификация переговорного процесса, как известно, в 2022 году вынудили нас начать проведение специальной военной операции в соответствии со статьей 51 Устава ООН. К сожалению, иного способа защитить миллионы наших граждан к тому времени просто не осталось", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания "Международное право — привилегия первых или право равных?" в рамках ПМЮФ-2026.
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