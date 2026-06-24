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Орловская область передала бойцам СВО оборудование и продукты - РИА Новости, 24.06.2026
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Надежные люди
 
15:59 24.06.2026 (обновлено: 16:47 24.06.2026)
Орловская область передала бойцам СВО оборудование и продукты

Орловская область отправила гуманитарный груз российским зенитчикам

© Фото : Пресс-служба губернатора Орловской областиПередача гуманитарного груза от Орловской области российским зенитчикам, служащим на СВО
Передача гуманитарного груза от Орловской области российским зенитчикам, служащим на СВО - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : Пресс-служба губернатора Орловской области
Передача гуманитарного груза от Орловской области российским зенитчикам, служащим на СВО
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Орловская область отправила гуманитарный груз с оборудованием и продуктами российским зенитчикам, выполняющим задачи спецоперации, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"В посылку вошли дизельный генератор 3,2 кВт, бензопилы, маскировочные сети, ручной сеткомет "Паук 30Б" и патроны к нему, тактические кроссовки, оптические абонентские коробки и многое другое, все, что необходимо бойцам для выполнения поставленных командованием задач", – говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащим также отправили продукты питания, питьевую воду и рисунки школьников и воспитанников детских садов.
Как уточняется, гуманитарная посылка передана военнослужащим ПВО и бойцам 35-го отдельного зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона, выполняющим задачи на краматорско-дружковском тактическом направлении спецоперации. Помощь оказал Орловский муниципальный округ, в сборе груза приняли участие жители округа, предприниматели, руководители предприятий, а также региональный "Детский фонд".
"Быть надежным тылом для наших защитников – это наш ежедневный долг и важная задача. Продолжаем держать курс, заданный губернатором Андреем Евгеньевичем Клычковым, на всестороннюю поддержку тех, кто сегодня с оружием в руках оберегает мирное небо и интересы России", – отметил глава Орловского муниципального округа Александр Черных, слова которого приводятся в сообщении.
 
Надежные людиОрловская областьАлександр Чернов
 
 
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