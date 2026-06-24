Орловская область передала бойцам СВО оборудование и продукты

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Орловская область отправила гуманитарный груз с оборудованием и продуктами российским зенитчикам, выполняющим задачи спецоперации, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В посылку вошли дизельный генератор 3,2 кВт, бензопилы, маскировочные сети, ручной сеткомет "Паук 30Б" и патроны к нему, тактические кроссовки, оптические абонентские коробки и многое другое, все, что необходимо бойцам для выполнения поставленных командованием задач", – говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащим также отправили продукты питания, питьевую воду и рисунки школьников и воспитанников детских садов.

Как уточняется, гуманитарная посылка передана военнослужащим ПВО и бойцам 35-го отдельного зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона, выполняющим задачи на краматорско-дружковском тактическом направлении спецоперации. Помощь оказал Орловский муниципальный округ, в сборе груза приняли участие жители округа, предприниматели, руководители предприятий, а также региональный "Детский фонд".