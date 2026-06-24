ВКС России уничтожили 50 боевиков ВСУ в пункте временной дислокации в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВКС России нанесли авиаудары по пунктам управления и временной дислокации ВСУ в ДНР.
- В результате ударов уничтожено около 50 боевиков ВСУ.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ВКС России ударами планирующих бомб уничтожили около 50 украинских боевиков в пунктах управления и временной дислокации в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами нанесения авиационных ударов бомбами ФАБ-250 и ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции. Удары нанесены по пунктам управления БПЛА 30-й отдельной механизированной бригады и пункту временной дислокации 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Беленькое и Высокоивановка в Донецкой Народной Республике.
"В результате ударов уничтожено около 50 боевиков ВСУ", - говорится в описании к видео.