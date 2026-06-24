Рейтинг@Mail.ru
ВКС России уничтожили 50 боевиков ВСУ в пункте временной дислокации в ДНР - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 24.06.2026 (обновлено: 14:33 24.06.2026)
ВКС России уничтожили 50 боевиков ВСУ в пункте временной дислокации в ДНР

МО РФ: ВКС России уничтожили 50 боевиков ВСУ в пункте временной дислокации в ДНР

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВКС России нанесли авиаудары по пунктам управления и временной дислокации ВСУ в ДНР.
  • В результате ударов уничтожено около 50 боевиков ВСУ.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ВКС России ударами планирующих бомб уничтожили около 50 украинских боевиков в пунктах управления и временной дислокации в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами нанесения авиационных ударов бомбами ФАБ-250 и ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции. Удары нанесены по пунктам управления БПЛА 30-й отдельной механизированной бригады и пункту временной дислокации 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Беленькое и Высокоивановка в Донецкой Народной Республике.
"В результате ударов уничтожено около 50 боевиков ВСУ", - говорится в описании к видео.
Авиабомбы ФАБ-500 на аэродроме, где базируются самолеты ВКС России - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
ВКС России уничтожили украинские пункты управления беспилотниками в ДНР
20 июня, 17:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала