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ВСУ прикрываются мирными, отступая из Красного Лимана, рассказал комбат - РИА Новости, 24.06.2026
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12:43 24.06.2026 (обновлено: 12:59 24.06.2026)
ВСУ прикрываются мирными, отступая из Красного Лимана, рассказал комбат

Комбат Юпитер: ВСУ прикрываются мирными, отступая из Красного Лимана

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командир мотострелкового батальона сообщил, что боевики ВСУ при отступлении из Красного Лимана прикрываются мирным населением.
  • Освобождение Красного Лимана откроет российской армии путь для наступления на Краматорско-Славянскую агломерацию.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Боевики ВСУ при отступлении из Красного Лимана прикрываются мирным населением, рассказал командир мотострелкового батальона 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии с позывным Юпитер.
"ВСУ к сожалению, прикрываются мирным населением. Это было вот недавно с одной из групп, которой противник, отступая, двумя мирными жителями прикрывал свой отход. Мы не могли уничтожить противника, пока не начали кричать им и они пока не легли, мы не смогли применить стрелковое оружие", - сказал комбат на видео Минобороны РФ.
Красный Лиман является ключевым логистическим центром и укрепрайоном ВСУ, через который осуществляется снабжение украинских гарнизонов в Славянске и Краматорске. Освобождение города откроет российской армии путь для наступления на Краматорско-Славянскую агломерацию, которая формирует ключевую линию обороны ВСУ в северной части ДНР. Город также имеет важное тактическое значение, так как расположен рядом с пересечением трасс в направлении этих городов.
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Красный ЛиманМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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