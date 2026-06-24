Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командир мотострелкового батальона сообщил, что боевики ВСУ при отступлении из Красного Лимана прикрываются мирным населением.
- Освобождение Красного Лимана откроет российской армии путь для наступления на Краматорско-Славянскую агломерацию.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Боевики ВСУ при отступлении из Красного Лимана прикрываются мирным населением, рассказал командир мотострелкового батальона 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии с позывным Юпитер.
"ВСУ к сожалению, прикрываются мирным населением. Это было вот недавно с одной из групп, которой противник, отступая, двумя мирными жителями прикрывал свой отход. Мы не могли уничтожить противника, пока не начали кричать им и они пока не легли, мы не смогли применить стрелковое оружие", - сказал комбат на видео Минобороны РФ.
Красный Лиман является ключевым логистическим центром и укрепрайоном ВСУ, через который осуществляется снабжение украинских гарнизонов в Славянске и Краматорске. Освобождение города откроет российской армии путь для наступления на Краматорско-Славянскую агломерацию, которая формирует ключевую линию обороны ВСУ в северной части ДНР. Город также имеет важное тактическое значение, так как расположен рядом с пересечением трасс в направлении этих городов.