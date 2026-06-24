ВСУ прикрываются мирными, отступая из Красного Лимана, рассказал комбат

Красный Лиман является ключевым логистическим центром и укрепрайоном ВСУ, через который осуществляется снабжение украинских гарнизонов в Славянске и Краматорске. Освобождение города откроет российской армии путь для наступления на Краматорско-Славянскую агломерацию, которая формирует ключевую линию обороны ВСУ в северной части ДНР. Город также имеет важное тактическое значение, так как расположен рядом с пересечением трасс в направлении этих городов.