Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России завершили уничтожение боевиков 120-й бригады теробороны ВСУ в северо-западной части Красного Лимана.
- Штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ в Красном Лимане.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ВС РФ завершили уничтожение боевиков 120-й бригады теробороны, блокированных в северо-западной части Красного Лимана, сообщило Минобороны РФ.
Как отмечается в сводке, в населенном пункте Красный Лиман ДНР штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ.
"Завершено уничтожение украинских боевиков из состава 120-й бригады теробороны, блокированных в северо-западной части города", - говорится в сводке российского ведомства.