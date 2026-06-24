ВСУ потеряли до 50 боевиков в зоне действий "Днепра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 50 военных и пусковую установку РСЗО HIMARS в зоне действий группировки войск "Днепр".
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных и утратили пусковую установку РСЗО HIMARS в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ.
В Минобороны добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Малокатериновка Запорожской области и Новоалександровка Херсонской области.
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