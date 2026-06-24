Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.
- Украинские войска за сутки потеряли около 460 военнослужащих и военную технику.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской области, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 460 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, четырех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, батальона беспилотных систем, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты", - говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Александровка, Гавриловка, Подгавриловка, Диброва, Просяная, Ивановка, Малиновка, Маломихайловка и Покровское Днепропетровской области.
"Противник потерял до 465-ти военнослужащих, боевую бронированную машину, орудие полевой артиллерии и восемь автомобилей", - добавили в ведомстве.
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