ВСУ потеряли более 210 боевиков в зоне действий "Запада"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции.
- Потери противника составили более 210 военнослужащих, два бронеавтомобиля, 15 пикапов и артиллерийское орудие.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР, противник потерял более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и двух бригад морской пехоты", - говорится в сводке российского ведомства.
Украинские формирования, как уточнили в МО РФ, были поражены в районах населенных пунктов Смородьковка, Изюмское, Стецковка, Гусинка, Селище, Нижняя Журавка и Староверовка в Харьковской области, а также Волчий Яр в Донецкой Народной Республике.
"Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 210 военнослужащих, два бронеавтомобиля, 15 пикапов и артиллерийское орудие", - добавили в ведомстве.
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