ВСУ потеряли более 210 боевиков в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР, противник потерял более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.