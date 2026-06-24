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Свищев призвал к решительным действиям после новых поправок МОК - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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17:41 24.06.2026 (обновлено: 17:51 24.06.2026)
Свищев призвал к решительным действиям после новых поправок МОК

Свищев: нужно снять ограничения с российских спортсменов после поправок МОК

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДмитрий Свищев
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дмитрий Свищев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сессия МОК приняла поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния.
  • Пункт 5 Олимпийской хартии теперь предписывает спортивным организациям, входящим в Олимпийское движение, соблюдать нейтралитет в любое время.
  • Дмитрий Свищев заявил, что если новые поправки МОК действующие, то необходимо снять все ограничения с российских спортсменов и Олимпийского комитета России.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что если новые поправки Международного олимпийского комитета (МОК) действующие, то необходимо снять все ограничения с российских спортсменов и Олимпийского комитета России.
В среду сессия МОК приняла поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния. Сессия МОК проходит в швейцарской Лозанне 24-25 июня. Пункт 5 Олимпийской хартии теперь предписывает, что "спортивные организации, входящие в Олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время".
"Будем надеяться, что эти поправки в хартию не останутся просто текстом и пустой декларацией. Если этот документ подразумевается как действующий и дает определенный сигнал нынешним членам МОК, то им необходимо снять все ограничения с российских спортсменов и Олимпийского комитета России. Здесь не должно быть деления на страны, должны уйти негативные явления и призывы к бойкоту со стороны ряда стран, включая европейские. Если МОК возьмет на себя реальные действия по новой редакции устава, то это должны быть действия решительные. В отсутствие компромиссов с кем бы то ни было", - сказал Свищев.
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СпортДмитрий СвищевМеждународный олимпийский комитет (МОК)Россия
 
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