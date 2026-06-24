Свищев призвал к решительным действиям после новых поправок МОК

"Будем надеяться, что эти поправки в хартию не останутся просто текстом и пустой декларацией. Если этот документ подразумевается как действующий и дает определенный сигнал нынешним членам МОК, то им необходимо снять все ограничения с российских спортсменов и Олимпийского комитета России. Здесь не должно быть деления на страны, должны уйти негативные явления и призывы к бойкоту со стороны ряда стран, включая европейские. Если МОК возьмет на себя реальные действия по новой редакции устава, то это должны быть действия решительные. В отсутствие компромиссов с кем бы то ни было", - сказал Свищев.