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Отключения электричества затронули значительную часть Запорожской области - РИА Новости, 24.06.2026
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11:26 24.06.2026
Отключения электричества затронули значительную часть Запорожской области

В значительной части Запорожской области восстанавливают подачу электричества

© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отключения электроэнергии затронули значительную часть Запорожской области.
  • В регионе идут восстановительные работы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Отключения электроэнергии затронули значительную часть Запорожской области минувшей ночью из-за атак ВСУ, идут восстановительные работы, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"На территории Запорожской области продолжаются ремонтно-восстановительные работы для стабилизации напряжения в сетях электроснабжения, поврежденных в результате атак противника", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, прошлой ночью отключения затронули значительную часть региона, работы продолжаются, может наблюдаться кратковременное падение напряжения.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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