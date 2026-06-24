Отключения электричества затронули значительную часть Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отключения электроэнергии затронули значительную часть Запорожской области.
- В регионе идут восстановительные работы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Отключения электроэнергии затронули значительную часть Запорожской области минувшей ночью из-за атак ВСУ, идут восстановительные работы, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"На территории Запорожской области продолжаются ремонтно-восстановительные работы для стабилизации напряжения в сетях электроснабжения, поврежденных в результате атак противника", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, прошлой ночью отключения затронули значительную часть региона, работы продолжаются, может наблюдаться кратковременное падение напряжения.