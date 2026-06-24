В Херсонской области восстановили электроснабжение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Электроснабжение в Херсонской области восстановлено в полном объеме.
- Губернатор региона Владимир Сальдо выразил благодарность энергетикам за оперативную и профессиональную работу.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Электроснабжение в Херсонской области восстановлено в полном объеме, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Электроснабжение в Херсонской области восстановлено в полном объеме. Благодарю энергетиков за оперативную и профессиональную работу", - написал Сальдо в Telegram-канале.
Губернатор сообщал в среду утром, что все округа Херсонской области полностью или частично обесточены.