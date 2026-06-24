В Роскачестве рекомендуют воздержаться от суши и тартара в отелях

Краткий пересказ от РИА ИИ Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко рекомендовала воздержаться от употребления тартара и других блюд без термической обработки в отелях.

При первых признаках отравления следует перестать употреблять еду в отеле, пить больше воды и незамедлительно вызвать врача.

Если качество пищи вызывает сомнения, лучше выбирать проверенные ресторанные сети за пределами отеля.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Употребление тартара и других блюд без термической обработки в отелях может навредить здоровью, поэтому от них лучше воздержаться, заявила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

"Благоразумно воздержаться от сырой или полусырой пищи, например суши, тартара или яиц пашот. При первых тревожных признаках отравления следует перестать употреблять еду в отеле, пить как можно больше воды и незамедлительно вызвать врача", - сказала Спеценко NEWS.ru

По словам эксперта, во время отдыха даже в отелях по системе "все включено" важно обращать внимание на подачу блюд и состояние шведского стола, общую гигиену, чистоту поверхностей, столовых приборов и наличие оборудования для поддержания температуры на раздаточной линии.

Она отметила, что вся продукция должна храниться с соблюдением температурных режимов и сроков годности, а десерты с кремом должны находиться при температуре не выше шести градусов тепла.