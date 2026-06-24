Появились подробности о матче за Суперкубок между "Зенитом" и "Спартаком"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Матч за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 18 июля.
- Начало матча — в 19:30 по московскому времени, место проведения — Нижний Новгород.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Матч за Суперкубок России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком", который пройдет 18 июля, начнется в 19:30 по московскому времени, сообщается в Telegram-канале турнира.
Ранее стало известно, что матч примет Нижний Новгород.
Соперники уже разыгрывали Суперкубок России в 2022 году. Тогда "Зенит" одержал победу со счетом 4:0. Всего петербургский клуб завоевывал Суперкубок России девять раз, что является рекордом турнира. Еще трижды "сине-бело-голубые" проигрывали в матче за трофей. "Спартак" пять раз принимал участие в матче за Суперкубок России и один раз завоевал трофей.
В сезоне-2025/26 "Зенит" стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), а "Спартак" завоевал Кубок России.
Джикия подписал контракт с "Локомотивом"
Вчера, 12:57