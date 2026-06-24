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Появились подробности о матче за Суперкубок между "Зенитом" и "Спартаком" - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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Футбол
 
14:02 24.06.2026 (обновлено: 14:08 24.06.2026)
Появились подробности о матче за Суперкубок между "Зенитом" и "Спартаком"

Матч за Суперкубок между "Зенитом" и "Спартаком" 18 июля начнется в 19:30 мск

© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкФутбол. Кубок России. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва)
Футбол. Кубок России. Зенит (Санкт-Петербург) - Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матч за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 18 июля.
  • Начало матча — в 19:30 по московскому времени, место проведения — Нижний Новгород.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Матч за Суперкубок России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком", который пройдет 18 июля, начнется в 19:30 по московскому времени, сообщается в Telegram-канале турнира.
Ранее стало известно, что матч примет Нижний Новгород.
Соперники уже разыгрывали Суперкубок России в 2022 году. Тогда "Зенит" одержал победу со счетом 4:0. Всего петербургский клуб завоевывал Суперкубок России девять раз, что является рекордом турнира. Еще трижды "сине-бело-голубые" проигрывали в матче за трофей. "Спартак" пять раз принимал участие в матче за Суперкубок России и один раз завоевал трофей.
В сезоне-2025/26 "Зенит" стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), а "Спартак" завоевал Кубок России.
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