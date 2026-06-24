В Сумах прогремел новый взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах на северо-востоке Украины прогремел взрыв.
- В части Сумской области звучала воздушная тревога.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в среду в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее днем телеканал сообщал о взрыве в Сумах.
"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Сумской области.
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