На Ставрополье родились три детеныша капибары

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На туристической ферме в Ставропольском крае родились три детеныша капибары.
- Рождение детенышей считается уникальным событием, так как капибары практически не размножаются в некомфортных условиях, а на юге России это особенно редкий случай.
НАЛЬЧИК, 24 июн – РИА Новости. Три детеныша капибары родились на туристической ферме в Ставропольском крае, это очень редкий случай, так как эти животные практически не размножаются в неволе, сообщили в правительстве региона.
"Редкое событие произошло на туристической ферме в Ставропольском крае - на свет появились сразу три детеныша капибары. Специалисты называют это событие уникальным для юга России", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в некомфортных условиях капибары практически не размножаются, поэтому рождение сразу трех малышей считается свидетельством того, что для животных удалось создать среду, максимально близкую к естественной.
"Новорожденные чувствуют себя хорошо, пока находятся рядом с мамой под постоянным наблюдением специалистов", - пояснили в правительстве.
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25 сентября 2025, 10:41