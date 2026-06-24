На Ставрополье родились три детеныша капибары

Краткий пересказ от РИА ИИ На туристической ферме в Ставропольском крае родились три детеныша капибары.

Рождение детенышей считается уникальным событием, так как капибары практически не размножаются в некомфортных условиях, а на юге России это особенно редкий случай.

НАЛЬЧИК, 24 июн – РИА Новости. Три детеныша капибары родились на туристической ферме в Ставропольском крае, это очень редкий случай, так как эти животные практически не размножаются в неволе, сообщили в правительстве региона.

"Редкое событие произошло на туристической ферме в Ставропольском крае - на свет появились сразу три детеныша капибары. Специалисты называют это событие уникальным для юга России", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в некомфортных условиях капибары практически не размножаются, поэтому рождение сразу трех малышей считается свидетельством того, что для животных удалось создать среду, максимально близкую к естественной.