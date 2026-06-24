Отставка Стармера говорит о провале лейбористов, считает евродепутат

"Его отставка, объявленная 22 июня, на следующий день после победы Энди Бернема на дополнительных выборах в Мейкерфилде, свидетельствует о неспособности лейбористов реализовать проект единства и будущего для Великобритании", - сказал собеседник агентства.

Все это привело к провалу Лейбористской партии на местных выборах в мае, по итогам которых она потеряла половину всех своих мест в муниципальных советах, напомнил депутат Европарламента. Стармер не хотел и не знал как реформировать систему, и теперь Великобританию ждет седьмой премьер-министр за последние 10 лет, подытожил он.