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Отставка Стармера говорит о провале лейбористов, считает евродепутат - РИА Новости, 24.06.2026
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10:16 24.06.2026
Отставка Стармера говорит о провале лейбористов, считает евродепутат

Мариани: отставка Стармера говорит о провале лейбористов у власти

© REUTERS / Toby ShepheardКир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне
Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© REUTERS / Toby Shepheard
Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии.
  • Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что отставка Стармера свидетельствует о провале Лейбористской партии в вопросах управления страной.
  • По словам Мариани, Лейбористская партия потерпела провал на местных выборах в мае, потеряв половину всех своих мест в муниципальных советах.
ПАРИЖ, 24 июн – РИА Новости. Отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера свидетельствует о провале возглавляемой им Лейбористской партии в вопросах управления страной, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. Вскоре после этого влиятельный лейборист Энди Бернем, который получил в понедельник депутатский мандат, заявил о своем намерении избираться на пост лидера партии, что обеспечит ему премьерское кресло.
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"Его отставка, объявленная 22 июня, на следующий день после победы Энди Бернема на дополнительных выборах в Мейкерфилде, свидетельствует о неспособности лейбористов реализовать проект единства и будущего для Великобритании", - сказал собеседник агентства.
По словам евродепутата, послужной список Стармера "говорит сам за себя": британская экономика до сих пор не набирает темпы, миграционная политика лейбористов неэффективна и идеологически мотивирована, а их позиция по вопросу свободы слова "неприемлема". Помимо этого, именно в период премьерства Стармера в Британии вновь разгорелся скандал из-за разгула банд, которые годами занимались сексуальной эксплуатацией детей, добавил Мариани.
Все это привело к провалу Лейбористской партии на местных выборах в мае, по итогам которых она потеряла половину всех своих мест в муниципальных советах, напомнил депутат Европарламента. Стармер не хотел и не знал как реформировать систему, и теперь Великобританию ждет седьмой премьер-министр за последние 10 лет, подытожил он.
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