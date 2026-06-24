США готовы к соглашению с Ираном, заявил Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ Рубио заявил, что Вашингтон открыт для соглашения с Тегераном, если Иран хочет заключить сделку.

Он предупредил, что у США есть варианты действий в случае, если сделка не состоится.

ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в среду, что Вашингтон открыт для соглашения с Тегераном, если у того есть желание.

"Если Иран хочет заключить хорошую и реальную сделку, Соединенные Штаты открыты для этого", - сказал Рубио журналистам в ходе поездки по Ближнему Востоку.

В то же время он предупредил, что у США есть варианты действий в том случае, если сделка не состоится.

"Мы надеемся, что это (сделка - ред.) сработает. Но если этого не произойдет, президент (США Дональд Трамп) знает, какие варианты у него есть", - добавил госсекретарь.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.