США готовы к соглашению с Ираном, заявил Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рубио заявил, что Вашингтон открыт для соглашения с Тегераном, если Иран хочет заключить сделку.
- Он предупредил, что у США есть варианты действий в случае, если сделка не состоится.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в среду, что Вашингтон открыт для соглашения с Тегераном, если у того есть желание.
"Если Иран хочет заключить хорошую и реальную сделку, Соединенные Штаты открыты для этого", - сказал Рубио журналистам в ходе поездки по Ближнему Востоку.
В то же время он предупредил, что у США есть варианты действий в том случае, если сделка не состоится.
"Мы надеемся, что это (сделка - ред.) сработает. Но если этого не произойдет, президент (США Дональд Трамп) знает, какие варианты у него есть", - добавил госсекретарь.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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