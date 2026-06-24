Все страны поддерживают свободное судоходство через Ормуз, заявил Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рубио заявил, что все страны поддерживают свободное и безопасное судоходство в Ормузском проливе.
- Он отметил, что не знает ни одной страны, которая бы поддерживала введение платы за пользование проливом.
- Оман и Иран заявили о необходимости суверенитета прибрежных государств в отношении Ормузского пролива и разработке соглашения по механизму прохода судов.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в среду, что все страны поддерживают свободное и безопасное судоходство в Ормузском проливе.
"Я уверен, что не только все страны Персидского залива поддержат это, быть может, за исключением Ирана, но и весь мир", - сказал Рубио журналистам.
Он отметил, что обсудит данный вопрос с коллегами в регионе в четверг.
"Я не знаю ни одной страны в мире, которая бы поддерживала введение платы за пользование проливом. Этого не произойдет", - добавил Рубио.
Оман и Иран во вторник заявили после визита иранской переговорной делегации, что прибрежные государства должны обладать суверенитетом в отношении Ормузского пролива и будут обсуждать его судьбу. Кроме того, они собираются разработать соглашение по механизму прохода судов через пролив в соответствии с международными стандартами, в котором учтут расходы прибрежных стран.