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Все страны поддерживают свободное судоходство через Ормуз, заявил Рубио - РИА Новости, 24.06.2026
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20:58 24.06.2026
Все страны поддерживают свободное судоходство через Ормуз, заявил Рубио

Рубио: все страны поддерживают свободное судоходство в Ормузском проливе

© AP Photo / Saul LoebГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Saul Loeb
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рубио заявил, что все страны поддерживают свободное и безопасное судоходство в Ормузском проливе.
  • Он отметил, что не знает ни одной страны, которая бы поддерживала введение платы за пользование проливом.
  • Оман и Иран заявили о необходимости суверенитета прибрежных государств в отношении Ормузского пролива и разработке соглашения по механизму прохода судов.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в среду, что все страны поддерживают свободное и безопасное судоходство в Ормузском проливе.
"Я уверен, что не только все страны Персидского залива поддержат это, быть может, за исключением Ирана, но и весь мир", - сказал Рубио журналистам.
Он отметил, что обсудит данный вопрос с коллегами в регионе в четверг.
"Я не знаю ни одной страны в мире, которая бы поддерживала введение платы за пользование проливом. Этого не произойдет", - добавил Рубио.
Оман и Иран во вторник заявили после визита иранской переговорной делегации, что прибрежные государства должны обладать суверенитетом в отношении Ормузского пролива и будут обсуждать его судьбу. Кроме того, они собираются разработать соглашение по механизму прохода судов через пролив в соответствии с международными стандартами, в котором учтут расходы прибрежных стран.
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