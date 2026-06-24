Рейтинг@Mail.ru
Рубио: США могут больше не выпускать лицензии на поставки нефти из России - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:23 24.06.2026
Рубио: США могут больше не выпускать лицензии на поставки нефти из России

Рубио: США могут больше не выпускать лицензии на поставки российской нефти

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США могут отказаться от выдачи новых исключений из санкций против российской нефти.
  • Окончательное решение по этому вопросу примет Дональд Трамп ближе к дате истечения действующих послаблений.
  • При этом слова Рубио прозвучали спустя неделю после того, как прекратила действие последняя американская лицензия, разрешавшая ограниченные сделки с российской нефтью.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США могут отказаться от выдачи новых исключений из санкций против российской нефти, однако окончательное решение по этому вопросу примет президент Дональд Трамп ближе к дате истечения действующих послаблений, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Потенциально да. Я имею в виду, что это решение, которое президенту придется принять по мере приближения к дате истечения срока действия (исключений - ред.)", - заявил Рубио, отвечая на вопрос о том, отказываются ли США от идеи выдачи новых лицензий на закупки российской нефти.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Стратегический резерв нефти США упал до исторического минимума
Вчера, 17:34
При этом слова Рубио прозвучали всего спустя неделю после того, как 17 июня прекратила действие последняя американская лицензия, разрешавшая ограниченные сделки с российской нефтью.
Лицензия была выпущена 18 мая и действовала до 0.01 по местному времени (7.01 мск) 17 июня, разрешая операции, необходимые для доставки, продажи или выгрузки российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда по состоянию на 17 апреля 2026 года. При этом она не распространялась на операции с участием лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР, Кубой, а также с Крымом и новыми российскими регионами.
Предыдущая лицензия США в отношении поставок нефти из РФ истекла 16 мая.
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Поступок Трампа на саммите G7 шокировал Киев
Вчера, 13:20
 
В миреСШАИранКНДРМарко РубиоДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала