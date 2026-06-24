Рубио: США могут больше не выпускать лицензии на поставки нефти из России

ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США могут отказаться от выдачи новых исключений из санкций против российской нефти, однако окончательное решение по этому вопросу примет президент Дональд Трамп ближе к дате истечения действующих послаблений, заявил госсекретарь Марко Рубио.

Лицензия была выпущена 18 мая и действовала до 0.01 по местному времени (7.01 мск) 17 июня, разрешая операции, необходимые для доставки, продажи или выгрузки российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда по состоянию на 17 апреля 2026 года. При этом она не распространялась на операции с участием лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР, Кубой, а также с Крымом и новыми российскими регионами.