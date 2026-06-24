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Стратегический резерв нефти США упал до исторического минимума - РИА Новости, 24.06.2026
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17:34 24.06.2026 (обновлено: 17:46 24.06.2026)
Стратегический резерв нефти США упал до исторического минимума

Стратегический резерв нефти США упал до минимума с 1983 года

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 19 июня, сократился на 9,06 миллиона баррелей.
  • Уровень стратегических запасов нефти достиг минимального значения с июня 1983 года — 331,191 миллиона баррелей.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 19 июня, сократился на 9,06 миллиона баррелей - до минимальных с июня 1983 года 331,191 миллиона, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Ниже уровень стратегических запасов наблюдался на конец недели по 24 июня 1983 года, когда он составлял 330,079 миллиона баррелей.
Стратегический резерв нефти США снижался с сентября 2021 года, менее чем за два года (к августу 2023 года) из него было изъято порядка 275 миллионов баррелей, или около 45%. После этого запасы стали пополняться.
В общей сложности за два с половиной года в резерв было возвращено менее 70 миллионов баррелей нефти. Уровень остается примерно на 40% ниже отметки сентября 2021 года в 620 миллионов баррелей.
В марте глава минэнерго страны Крис Райт сообщил, что США планируют высвободить 170 миллионов баррелей нефти из своего стратегического резерва, чтобы потом в течение следующего года восполнить его на 200 миллионов баррелей. Выдача заявленных 172 миллионов баррелей займет около 120 дней.
При высвобождении из стратегического резерва запланированного объема в 172 миллиона баррелей в резерве может остаться менее 250 миллионов баррелей. Это может стать историческим минимумом за все время ведения статистики - с августа 1982 года.
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