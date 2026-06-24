Медведев: думали ли США о равенстве стран, начиная действия против Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Медведев выступил на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Он задал вопрос о том, думал ли Белый дом о равенстве стран, начиная действия против Ирана и отдавая приказ о похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро из Каракаса.

Медведев отметил, что, хотя права всех стран одинаковы с точки зрения международного публичного права, он задается вопросом, не превратилось ли это равенство в современном мире в фикцию.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) задался вопросом, думали ли США о равенстве стран, начиная действия против Ирана или отдавая приказ о похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро из Каракаса.

"Думал ли о равенстве (стран - ред.) Белый дом, когда отдавал приказ о похищении главы Венесуэлы из Каракаса или начинал ничем не спровоцированные действия против Ирана с убийством его лидера?" - сказал Медведев.

Он отметил, что права всех стран одинаковы с точки зрения международного публичного права.

"Но не превратилось ли в современном мире это равенство в фикцию?", - задался вопросом зампред Совбеза РФ.