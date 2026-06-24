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Медведев: думали ли США о равенстве стран, начиная действия против Ирана - РИА Новости, 24.06.2026
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16:54 24.06.2026
Медведев: думали ли США о равенстве стран, начиная действия против Ирана

Медведев: думали ли США о равенстве стран, начиная операцию против Ирана

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев выступил на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
  • Он задал вопрос о том, думал ли Белый дом о равенстве стран, начиная действия против Ирана и отдавая приказ о похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро из Каракаса.
  • Медведев отметил, что, хотя права всех стран одинаковы с точки зрения международного публичного права, он задается вопросом, не превратилось ли это равенство в современном мире в фикцию.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) задался вопросом, думали ли США о равенстве стран, начиная действия против Ирана или отдавая приказ о похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро из Каракаса.
"Думал ли о равенстве (стран - ред.) Белый дом, когда отдавал приказ о похищении главы Венесуэлы из Каракаса или начинал ничем не спровоцированные действия против Ирана с убийством его лидера?" - сказал Медведев.
Он отметил, что права всех стран одинаковы с точки зрения международного публичного права.
"Но не превратилось ли в современном мире это равенство в фикцию?", - задался вопросом зампред Совбеза РФ.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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В миреРоссияИранВенесуэлаДмитрий МедведевНиколас МадуроЕдиная Россия
 
 
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