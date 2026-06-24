Медведев: думали ли США о равенстве стран, начиная действия против Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев выступил на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
- Он задал вопрос о том, думал ли Белый дом о равенстве стран, начиная действия против Ирана и отдавая приказ о похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро из Каракаса.
- Медведев отметил, что, хотя права всех стран одинаковы с точки зрения международного публичного права, он задается вопросом, не превратилось ли это равенство в современном мире в фикцию.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) задался вопросом, думали ли США о равенстве стран, начиная действия против Ирана или отдавая приказ о похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро из Каракаса.
Он отметил, что права всех стран одинаковы с точки зрения международного публичного права.
"Но не превратилось ли в современном мире это равенство в фикцию?", - задался вопросом зампред Совбеза РФ.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Медведев назвал похищение Мадуро нарушением международного права
5 февраля, 08:03