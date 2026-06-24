СМИ: НАТО на саммите в Анкаре, вероятно, не будет ничего обещать США

Краткий пересказ от РИА ИИ На саммите НАТО в Анкаре в июле, вероятно, не будет значительных новых обещаний союзникам, в частности, Вашингтону.

Чиновник страны НАТО отметил, что предстоящие встречи могут быть сложными из-за недовольства Трампа.

На повестке саммита — вопросы наращивания оборонного производства, увеличения инвестиций в сферу безопасности и дальнейшей поддержки Украины.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. НАТО на саммите в июле в Анкаре, вероятно, не будет ничего обещать Вашингтону, у стран-членов альянса не так много новых козырей в рукаве, пишет издание Politico.

Как напоминает газета, на саммите НАТО в прошлом году союзники по альянсу пообещали увеличить расходы на оборону и закупить больше американского оружия.

"Саммит в этом году, вероятно, не будет отмечен столь большими изменениями", - говорится в сообщении.

По словам неназванного чиновника страны НАТО, предстоящая встреча генсека альянса Марка Рютте и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне и встречи в Анкаре могут быть "сложными".

"Трамп недоволен, и в краткосрочной перспективе альянс не сможет сделать многое. Они уже согласились на расходы на оборону в 5% от ВВП, и у них не так много новых козырей в рукаве", - добавил чиновник.