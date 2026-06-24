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СМИ: НАТО на саммите в Анкаре, вероятно, не будет ничего обещать США - РИА Новости, 24.06.2026
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14:54 24.06.2026
СМИ: НАТО на саммите в Анкаре, вероятно, не будет ничего обещать США

Politico: НАТО на саммите в Анкаре, вероятно, не будет ничего обещать США

© AP Photo / Patrick PostФлаги стран НАТО
Флаги стран НАТО - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Patrick Post
Флаги стран НАТО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На саммите НАТО в Анкаре в июле, вероятно, не будет значительных новых обещаний союзникам, в частности, Вашингтону.
  • Чиновник страны НАТО отметил, что предстоящие встречи могут быть сложными из-за недовольства Трампа.
  • На повестке саммита — вопросы наращивания оборонного производства, увеличения инвестиций в сферу безопасности и дальнейшей поддержки Украины.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. НАТО на саммите в июле в Анкаре, вероятно, не будет ничего обещать Вашингтону, у стран-членов альянса не так много новых козырей в рукаве, пишет издание Politico.
Как напоминает газета, на саммите НАТО в прошлом году союзники по альянсу пообещали увеличить расходы на оборону и закупить больше американского оружия.
"Саммит в этом году, вероятно, не будет отмечен столь большими изменениями", - говорится в сообщении.
По словам неназванного чиновника страны НАТО, предстоящая встреча генсека альянса Марка Рютте и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне и встречи в Анкаре могут быть "сложными".
"Трамп недоволен, и в краткосрочной перспективе альянс не сможет сделать многое. Они уже согласились на расходы на оборону в 5% от ВВП, и у них не так много новых козырей в рукаве", - добавил чиновник.
Саммит НАТО запланирован на июль и пройдет в Анкаре - столице Турции. На повестке, помимо прочего, значатся вопросы наращивания оборонного производства, увеличения инвестиций в сферу безопасности и дальнейшей поддержки Украины.
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