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США наращивают экономическое давление на Россию, заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2026
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13:52 24.06.2026
США наращивают экономическое давление на Россию, заявил Лавров

Лавров: США наращивают давление на РФ параллельно с паузой в процессе по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США наращивают экономическое давление на Россию на фоне паузы в украинском урегулировании, заявил глава МИД Сергей Лавров.
  • Американцы стремятся захватить почти весь международный бизнес "Роснефти" и "Лукойла", работая с разными странами, отметил он.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты параллельно со сложившейся паузой в украинском урегулировании наращивают экономическое давление на Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Параллельно с этой паузой в украинском урегулировании идет и наращивание экономического давления на нас. Вот я привел в пример "Роснефть" и "Лукойл". Почти весь их международный бизнес американцы хотят забрать, работая с разными странами и на севере Африки, и в Сербии, и в Венгрии, в других местах", - сказал Лавров, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
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