США наращивают экономическое давление на Россию, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США наращивают экономическое давление на Россию на фоне паузы в украинском урегулировании, заявил глава МИД Сергей Лавров.
- Американцы стремятся захватить почти весь международный бизнес "Роснефти" и "Лукойла", работая с разными странами, отметил он.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты параллельно со сложившейся паузой в украинском урегулировании наращивают экономическое давление на Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Параллельно с этой паузой в украинском урегулировании идет и наращивание экономического давления на нас. Вот я привел в пример "Роснефть" и "Лукойл". Почти весь их международный бизнес американцы хотят забрать, работая с разными странами и на севере Африки, и в Сербии, и в Венгрии, в других местах", - сказал Лавров, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".