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США должны определять правила экономики будущего, заявил глава Минфина США - РИА Новости, 24.06.2026
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03:44 24.06.2026
США должны определять правила экономики будущего, заявил глава Минфина США

Глава Минфина США Бессент: США должны определять правила новой эры в экономике

© REUTERS / Evan VucciГлава министерства финансов США Скотт Бессент
Глава министерства финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Глава министерства финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава американского минфина Скотт Бессент заявил, что США должны устанавливать правила экономики будущего, а не подчиняться тем, кто напишет их без участия Америки.
  • Бессент подчеркнул, что в XXI веке экономическая конкуренция определяется новыми платформами, системами и протоколами, через которые идут финансовые потоки.
  • Глава минфина считает, что США должны поддерживать инновации в сфере финансовых технологий, которые укрепляют доллар, повышают эффективность и сохраняют целостность финансовой системы.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США должны устанавливать правила экономики будущего, а не подчиняться тем, кто напишет их без нее, заявил глава американского минфина Скотт Бессент.
"Америка будет определять правила экономики следующего поколения", – сообщил он, выступая на мероприятии Экономического клуба Нью-Йорка.
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Бессент добавил, что в 21 веке экономическая конкуренция определяется не просто торговлей готовой продукцией, а, скорее, новыми платформами, системами и протоколами, через которые идут финансовые потоки.
«
"Стандарты могут становиться стратегией, страна, которая не поможет написать правила экономики будущего, рано или поздно будет вынуждена подчиниться тем, кто это сделал", – резюмировал он.
Наибольшее внимание глава минфина уделил финансовым технологиям. Он считает, что Штаты должны поддерживать инновации, которые укрепляют доллар, повышают эффективность и сохраняют целостность финансовой системы.
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