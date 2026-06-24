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Аналитик объяснил, почему США будут производить ракеты на автозаводах - РИА Новости, 24.06.2026
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02:18 24.06.2026
Аналитик объяснил, почему США будут производить ракеты на автозаводах

Коротченко: решение Трампа по производству ракет вызвано истощением арсеналов

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins IIIЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins III
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Решение президента США Дональда Трампа о перепрофилировании автозаводов Ford и General Motors под производство ракет Tomahawk и Patriot вызвано истощением американских арсеналов, заявил военный аналитик Игорь Коротченко.
  • Подготовка производств и обучение персонала займут несколько лет, подчеркнул аналитик.
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа о перепрофилировании автозаводов Ford и General Motors под производство ракет Tomahawk и Patriot вызвано истощением американских арсеналов после войны с Ираном, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Накануне Трамп заявил журналистам в Белом доме, что американские автоконцерны начнут производить оружие, включая крылатые ракеты Tomahawk и системы ПВО Patriot. По его словам, General Motors и Ford уже проявили заинтересованность и имеют свободные мощности для перепрофилирования.
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"Стремление президента Трампа развернуть дополнительные мощности по производству ракет Tomahawk и зенитных комплексов Patriot PAC-3 обусловлено существенным израсходованием арсеналов этого оружия у американской армии в ходе войны с Ираном", – сказал Коротченко.
По его оценке, такое решение носит вынужденный характер и связано с тем, что цикл производства современных систем ПВО и ракет к ним требует значительного времени.
"Ограниченные возможности по выпуску таких систем существующими предприятиями ВПК США заставляют Трампа искать альтернативные производства", – пояснил аналитик.
Коротченко отметил, что аналогичная картина складывается и в Европе, где на базе немецких автоконцернов, потерявших позиции на мировом рынке, в том числе из-за санкций против России, Берлин также намерен развернуть производство вооружений.
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По его словам, ставка на автопроизводство объясняется готовыми корпусами, инфраструктурой и квалифицированными кадрами. Однако перепрофилирование и оснащение новым оборудованием займет время.
"Очевидно, понадобится как минимум несколько лет, года три или больше, для подготовки таких производств и обучения персонала. Поэтому озвученные Трампом меры носят отложенный характер и призваны в максимально короткие сроки компенсировать израсходованные арсеналы", – подчеркнул аналитик.
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