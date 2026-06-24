В США потребовали расследовать расходы на банкноту с портретом Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сенаторы-демократы просят Управление генерального инспектора Минфина США расследовать запланированные расходы на изготовление купюры в 250 долларов с изображением Дональда Трампа.
- Демократы считают проект «незаконным» и указывают на необходимость одобрения конгресса для реализации инициативы, так как действующее законодательство США не допускает появления живых людей на денежных знаках.
- Сенаторы требуют оценить объем средств, запланированных на реализацию проекта, и выяснить, обсуждалась ли в ведомстве легитимность проекта.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Сенаторы-демократы просят Управление генерального инспектора минфина США расследовать запланированные расходы на изготовление купюры в 250 долларов с изображением американского лидера Дональда Трампа, которую его противники называют "незаконной", передает портал Axios.
"В то время, когда американцы продолжают сталкиваться с ростом цен, министерство финансов должно быть сосредоточено на решении насущных экономических проблем, а не на выделении ресурсов на то, что выглядит как незаконный проект ради тщеславия президента", - приводит портал отрывок из обращения демократов.
Сенаторы попросили управление оценить объем средств, которые планируется потратить на реализацию этой инициативы, и установить факт привлечения внешних сторон. Они также требуют выяснить, обсуждалась ли в ведомстве легитимность проекта.
Министерство финансов США ранее сообщило, что в случае одобрения законопроекта бюро гравировки и печати приступит к созданию купюры номиналом в 250 долларов. Отмечается, что речь идет о первом за 150 лет изображении на долларе портрета ныне живущего человека.