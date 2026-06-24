Рейтинг@Mail.ru
В США потребовали расследовать расходы на банкноту с портретом Трампа - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:24 24.06.2026
В США потребовали расследовать расходы на банкноту с портретом Трампа

Демократы в сенате США просят проверить расходы на "незаконную" купюру с Трампом

© AP Photo / Christian HartmannПрезидент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Christian Hartmann
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенаторы-демократы просят Управление генерального инспектора Минфина США расследовать запланированные расходы на изготовление купюры в 250 долларов с изображением Дональда Трампа.
  • Демократы считают проект «незаконным» и указывают на необходимость одобрения конгресса для реализации инициативы, так как действующее законодательство США не допускает появления живых людей на денежных знаках.
  • Сенаторы требуют оценить объем средств, запланированных на реализацию проекта, и выяснить, обсуждалась ли в ведомстве легитимность проекта.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Сенаторы-демократы просят Управление генерального инспектора минфина США расследовать запланированные расходы на изготовление купюры в 250 долларов с изображением американского лидера Дональда Трампа, которую его противники называют "незаконной", передает портал Axios.
Действующее законодательство США не допускает появления живых людей на денежных знаках, поэтому эмиссия банкноты в 250 долларов с портретом Трампа требует обязательного одобрения конгресса.
Изображение с портретом президента США Дональдом Трампом на горе Рашмор - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Трамп выложил изображение, на котором он запечатлен на горе Рашмор
31 мая, 01:43
"В то время, когда американцы продолжают сталкиваться с ростом цен, министерство финансов должно быть сосредоточено на решении насущных экономических проблем, а не на выделении ресурсов на то, что выглядит как незаконный проект ради тщеславия президента", - приводит портал отрывок из обращения демократов.
Сенаторы попросили управление оценить объем средств, которые планируется потратить на реализацию этой инициативы, и установить факт привлечения внешних сторон. Они также требуют выяснить, обсуждалась ли в ведомстве легитимность проекта.
Министерство финансов США ранее сообщило, что в случае одобрения законопроекта бюро гравировки и печати приступит к созданию купюры номиналом в 250 долларов. Отмечается, что речь идет о первом за 150 лет изображении на долларе портрета ныне живущего человека.
Центр Кеннеди в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Кеннеди-центр в Вашингтоне убрал имя Трампа со своего сайта
8 июня, 18:52
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала