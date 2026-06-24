Чараева вышла в финал квалификации Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Алина Чараева стала участницей финальной стадии квалификации Уимблдонского турнира.
- В полуфинале квалификации Алина Чараева обыграла немку Каролин Вернер со счетом 5:7, 6:4, 6:0.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Алина Чараева стала участницей финальной стадии квалификации Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В матче полуфинала квалификации Чараева (120-я ракетка мира) обыграла немку Каролин Вернер (242) со счетом 5:7, 6:4, 6:0. Длительность встречи составила 2 часа 40 минут.
В финале Чараева сыграет с представляющей Узбекистан Полиной Кудерметовой.