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Чараева вышла в финал квалификации Уимблдона - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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Теннис
 
23:22 24.06.2026
Чараева вышла в финал квалификации Уимблдона

Алина Чараева вышла в финал квалификации Уимблдона

© Фото : Пресс-служба УимблдонаТеннисные мячи, травяной корт
Теннисные мячи, травяной корт - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
Теннисные мячи, травяной корт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Алина Чараева стала участницей финальной стадии квалификации Уимблдонского турнира.
  • В полуфинале квалификации Алина Чараева обыграла немку Каролин Вернер со счетом 5:7, 6:4, 6:0.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Алина Чараева стала участницей финальной стадии квалификации Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В матче полуфинала квалификации Чараева (120-я ракетка мира) обыграла немку Каролин Вернер (242) со счетом 5:7, 6:4, 6:0. Длительность встречи составила 2 часа 40 минут.
В финале Чараева сыграет с представляющей Узбекистан Полиной Кудерметовой.
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