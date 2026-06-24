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Сафиуллин вышел в финал квалификации Уимблдона - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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Теннис
 
18:59 24.06.2026 (обновлено: 19:23 24.06.2026)
Сафиуллин вышел в финал квалификации Уимблдона

Сафиуллин обыграл Коппеянса и вышел в финал квалификации Уимблдона

© Фото : Соцсети СафиуллинаРоман Сафиуллин
Роман Сафиуллин - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : Соцсети Сафиуллина
Роман Сафиуллин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роман Сафиуллин вышел в финал квалификации Уимблдонского теннисного турнира.
  • Во втором раунде россиянин обыграл бельгийца Киммера Коппеянса со счетом 7:6 (7:2), 7:5.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россиянин Роман Сафиуллин вышел в финал квалификации Уимблдонского теннисного турнира.
Во втором раунде Сафиуллин, занимающий 127-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обыграл бельгийца Киммера Коппеянса (222) со счетом 7:6 (7:2), 7:5. Спортсмены провели на корте чуть больше полутора часов.
Турниры Большого шлема
Wimbledon, Qualification ATP
24 июня 2026 • начало в 17:15
Завершен
Роман Сафиуллин
2 : 07:67:5
Киммер Коппеянс
Календарь Турнирная таблица История встреч
В финале квалификации 28-летний россиянин встретится со швейцарцем Жеромом Кимом.
Матчи основной сетки Уимблдона, третьего в сезоне турнира Большого шлема, пройдут с 29 июня по 12 июля на травяных кортах в Лондоне.
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