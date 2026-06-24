Сафиуллин вышел в финал квалификации Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роман Сафиуллин вышел в финал квалификации Уимблдонского теннисного турнира.
- Во втором раунде россиянин обыграл бельгийца Киммера Коппеянса со счетом 7:6 (7:2), 7:5.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россиянин Роман Сафиуллин вышел в финал квалификации Уимблдонского теннисного турнира.
Wimbledon, Qualification ATP
24 июня 2026 • начало в 17:15
Завершен
2 : 07:67:5
В финале квалификации 28-летний россиянин встретится со швейцарцем Жеромом Кимом.
Матчи основной сетки Уимблдона, третьего в сезоне турнира Большого шлема, пройдут с 29 июня по 12 июля на травяных кортах в Лондоне.
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