Сафиуллин вышел в финал квалификации Уимблдона

В финале квалификации 28-летний россиянин встретится со швейцарцем Жеромом Кимом.

Матчи основной сетки Уимблдона, третьего в сезоне турнира Большого шлема, пройдут с 29 июня по 12 июля на травяных кортах в Лондоне.