Корнеева и Приданкина вышли в финал квалификации Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алина Корнеева и Елена Приданкина стали участницами финальной стадии квалификации Уимблдонского турнира.
- Алина Корнеева в полуфинале обыграла Андреа Ласаро Гарсию, а Елена Приданкина — Сюзан Ламенс.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россиянки Алина Корнеева и Елена Приданкина стали участницами финальной стадии квалификации Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В полуфинале Корнеева (94-я ракетка мира) обыграла испанку Андреа Ласаро Гарсию (150) со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 7:5. Спортсменки провели на корте 2 часа 15 минут. В решающей стадии Корнеева сыграет с победителем встречи аргентинки Юлии Риеры и американки Фионы Кроули.
В другом матче Приданкина (206) обыграла нидерландку Сюзан Ламенс (129) со счетом 7:5, 4:6, 6:3. Длительность встречи составила 2 часа 16 минут. В финале Приданкина встретится с американкой Клер Лю.
Россиянка Эрика Андреева (238) уступила американке Кайле Дэй (138) со счетом 2:6, 2:6 за 1 час 14 минут в полуфинале квалификации.