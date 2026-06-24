Рейтинг@Mail.ru
Корнеева и Приданкина вышли в финал квалификации Уимблдона - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
18:51 24.06.2026 (обновлено: 18:54 24.06.2026)
Корнеева и Приданкина вышли в финал квалификации Уимблдона

Россиянки Корнеева и Приданкина вышли в финал квалификации Уимблдона

© Фото : Пресс-служба ITFРоссийская теннисистка Алина Корнеева
Российская теннисистка Алина Корнеева - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : Пресс-служба ITF
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алина Корнеева и Елена Приданкина стали участницами финальной стадии квалификации Уимблдонского турнира.
  • Алина Корнеева в полуфинале обыграла Андреа Ласаро Гарсию, а Елена Приданкина — Сюзан Ламенс.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россиянки Алина Корнеева и Елена Приданкина стали участницами финальной стадии квалификации Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В полуфинале Корнеева (94-я ракетка мира) обыграла испанку Андреа Ласаро Гарсию (150) со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 7:5. Спортсменки провели на корте 2 часа 15 минут. В решающей стадии Корнеева сыграет с победителем встречи аргентинки Юлии Риеры и американки Фионы Кроули.
В другом матче Приданкина (206) обыграла нидерландку Сюзан Ламенс (129) со счетом 7:5, 4:6, 6:3. Длительность встречи составила 2 часа 16 минут. В финале Приданкина встретится с американкой Клер Лю.
Россиянка Эрика Андреева (238) уступила американке Кайле Дэй (138) со счетом 2:6, 2:6 за 1 час 14 минут в полуфинале квалификации.
Анна Калинская - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Калинская сенсационно проиграла румынке и вылетела с турнира в Бад-Хомбурге
Вчера, 15:44
 
ТеннисСпортАлина КорнееваЭрика АндрееваКайла Дэй
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Босния и Герцеговина
    Катар
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Швейцария
    Канада
    2
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Шотландия
    Бразилия
    0
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Марокко
    Гаити
    2
    2
  • Футбол
    25.06 04:00
    Чехия
    Мексика
  • Футбол
    25.06 04:00
    ЮАР
    Республика Корея
  • Футбол
    25.06 23:00
    Эквадор
    Германия
  • Футбол
    25.06 23:00
    Кюрасао
    Кот-д’Ивуар
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала