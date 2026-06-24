МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские войска установили контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области, сообщило Минобороны России.

Освобождение села Иволжанское в Сумской области способствует расширению полосы безопасности вдоль приграничья и укреплению позиций группировки "Север", сообщило российское военное ведомство.

© Инфографика Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.06.2026 © Инфографика Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.06.2026

ПВО за сутки уничтожили 584 беспилотника и 14 авиабомб ВСУ . За сутки ВСУ потеряли 1455 военнослужащих. Помимо этого, были уничтожены 58 единиц военной техники, один зенитный ракетный комплекс и шесть бронированных машин.

Также ВС РФ нанесли поражение центру беспилотных систем сил специальных операций ВСУ.

Успехи спецоперации

Российская арми освободила 114 зданий в Константиновке в ДНР за сутки, уничтожив до 30 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. Также бойцы РФ завершили уничтожение боевиков 120-й бригады теробороны, блокированных в северо-западной части Красного Лимана в ДНР. Как отметили в военном ведомстве, в населенном пункте Красный Лиман штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Кроме того, российские войска за сутки овладели пятью опорными пунктами и 43 зданиями в Красном Лимане, уничтожили до 30 боевиков. Освободить Красный Лиман на все сто процентов, чтобы над каждым зданием развевался российский флаг, является главной задачей, заявил командир мотострелкового батальона 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Юпитер.

Противник боится высовываться в Константиновке, поэтому основную ставку они делают на БПЛА, сообщил командир роты 1194-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Белиар.

Штурмовик 102-го гвардейского полка группировки ВС РФ "Центр" с позывным Тайван рассказал, как уничтожил блиндаж с иностранными наемниками ВСУ в районе населенного пункта Приют в ДНР после его освобождения. По словам бойца, он получил ранения и контузию во время дальнейших действий по освобождению населенного пункта Приют, после чего командование приказало выходить на эвакуацию. Он также отметил, что полученные ранения не помешали ему решительно действовать при обнаружении противника.

Расчеты артиллерии 6-й гвардейской общевойсковой армии за неделю уничтожили более десяти пунктов управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир батареи с позывным Тис.

Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июня сократили применение ВСУ гексакоптеров R‑18 ("Баба-Яга") в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения корпуса с позывным Карта. По его данным, подразделения 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июня уничтожили более 100 гексакоптеров R-18 в Харьковской области.

Расчет FPV-дронов 34-й бригады группировки войск "Север" обнаружил и уничтожил в Сумской области самоходную артиллерийскую установку ВСУ "Богдана", сообщил РИА Новости командир роты с позывным Грот.

Российские военнослужащие выявляют и уничтожают самодельные взрывные устройства, которыми ВСУ дистанционно минируют маршруты передвижения личного состава на добропольском направлении, рассказал РИА Новости заместитель командира 5-го отдельного комендантского полка 51-й армии с позывным Охотник. Украинские военные в темное время суток ежедневно с помощью беспилотников минируют пути передвижения российских войск самодельными взрывными устройствами. Такие устройства могут быть замаскированы под камни, бревна, кирпичи, пластиковые бутылки и другие предметы. Они также могут быть нажимного, магнитного или сейсмического действия. Охотник отметил, что для противодействия такой тактике выделяются военнослужащие, которые постоянно передвигаются по определенным маршрутам, благодаря чему способны выявлять появление посторонних предметов.

ВКС России ударами планирующих бомб уничтожили около 50 украинских боевиков в пунктах управления и временной дислокации в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Расчетами FPV-дронами "Рубикон" были уничтожены разведывательные беспилотники FlyEye польского производства, а также немецкий барражирующий боеприпас HF-1, используемые ВСУ, сообщило Минобороны России.

Российские расчеты ударных БПЛА за ночь уничтожили четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, три вражеских пикапа и более 30 единиц живой силы противника в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".

Операторы БПС 71-й гвардейской мотострелковой дивизии за июнь уничтожили более 100 украинских беспилотников в Харьковской области, включая свыше 55 тяжелых дронов типа "Баба-Яга", сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным Сват.

Расчет крылатых ударных дронов "Молния-2" группировки войск "Север" успешно поразил восемь укреплений ВСУ на сумском направлении, пять из которых являлись пунктами управления БПЛА, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным Кредо.

Операторы БПЛА группировки войск "Север" обнаружили и поразили в лесном массиве группу пехоты противника с применением сбросов с FPV-дрона на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Лесник.

Российские Вооруженные силы беспилотниками "Герань" поразили в Харьковской области объекты железнодорожной инфраструктуры, локомотивы для доставки военных грузов, сообщили в Минобороны РФ.

Разведчики – операторы беспилотных систем группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили в прифронтовой зоне замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир разведывательной группы расчета с позывным Факел.

Герои нашего времени

Военнослужащий 5-го комендантского полка 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" Назарий Гура рассказал РИА Новости, как получил ранение от украинского FPV-дрона во время эвакуации мирных жителей, но продолжил выводить людей, среди которых были дети.

​По словам военнослужащего, после встречи с группой мирных жителей из города Родинское в ДНР, подготовленных к эвакуации, российские бойцы начали выводить их в сторону Димитрова. Маршрут проходил через лесополосы, поскольку в районе активно работали разведывательные беспилотники боевиков ВСУ. При подходе к противотанковому рву группа столкнулась с украинским FPV-дроном и была вынуждена ускорить движение, чтобы как можно быстрее преодолеть опасный участок местности и вывести гражданских из зоны наблюдения.

Ветеран СВО Георгий Субоч рассказал РИА Новости, как по собственной инициативе открыл огонь из станкового гранатомета АГС-17 и остановил контрнаступление ВСУ на Павловку в Донецкой Народной Республике, за что был представлен к медали "За боевые отличия".

Российский беспилотник помог военнослужащему ВСУ, оказавшемуся в безвыходном положении на днепропетровском направлении, выйти к позициям войск РФ и сдаться в плен, рассказал РИА Новости командир взвода 589-го гвардейского мотострелкового полка группировки "Центр". По его словам, российские подразделения регулярно используют агитационные листовки, доставляемые с помощью беспилотников, призывая украинских военнослужащих сложить оружие и сохранить жизнь.

"Ростех" представил критические компоненты для БПЛА РФ

Холдинг "Росэл", входящий в "Ростех", представил ряд российских критически важных компонентов для беспилотных авиационных систем, они позволят создавать аппараты с максимальной степенью локализации в РФ, сообщили в "Ростехе".

Экспозиция холдинга состояла из навигационных модулей, полетных контроллеров, синхронных двигателей и других компонентов. Навигационные системы гарантируют стабильность электроники при перепадах температур, а их высокая помехоустойчивость важна для полетов в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы, отметили в "Ростехе".

Также на форуме были продемонстрированы ультракомпактные полетные контроллеры, поддерживающие все современные протоколы связи, что снижает себестоимость конечного изделия и ускоряет его внедрение.

Операторы БПЛА проходят тщательную подготовку

Студент третьего курса Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных технологий Иниль Султанов, который взял академический отпуск и пошел служить в войска беспилотных систем, рассказал, насколько тщательную подготовку проходят будущие операторы дронов ВС РФ.

Он добавил, что после окончания спецоперации планирует завести семью, доучиться и работать по гражданской специальности.

Султанов принял участие в видеомосте, который провели военнослужащие подразделения войск беспилотных систем в составе группировки войск "Центр" с представителями учебных заведений Оренбургской области.

Бойцы рассказали о службе и выполнении задач в зоне СВО, о том, как решили пойти служить, а также поделились историями боевой работы. Операторы дронов продемонстрировали разные типы беспилотников и свое умение управлять ими.

У Киева дела плохи

Ситуация на фронте для Киева ухудшается изо дня в день, динамика очевидна, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что киевский режим нужно привести к юридической ответственности, их преступления налицо.

Чиновник назначенного украинскими властями Константиновского горсовета обвиняется в закупках колючей проволоки для ВСУ по завышенным ценам, что привело к переплате бюджетных средств в размере почти 14 миллионов гривен (312,5 тысячи долларов), сообщил в среду офис генерального прокурора Украины.

Командование 71-й отдельной аэромобильной бригады (ОАэМБр) ВСУ отправило через заминированные самими же украинскими военными участки местности семь боевых групп в Сумском районе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что остатки подразделений ВСУ, сумевшие дойти до населенного пункта, были уничтожены.

В учебном центре 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Прибан" в Черновицкой области мобилизованным во время тренировок стреляли под ноги, чтобы они бежали быстрее, рассказал РИА Новости пленный Дмитрий Мелешко.

Украинский военнослужащий организовал на Украине схему незаконной переправки мужчин за границу, за свои услуги брал от 8 до 15 тысяч долларов, сообщили в государственном бюро расследований (ГБР).По информации ведомства, за 8 тысяч долларов военный предлагал нелегальный переход вне пунктов пропуска. Задержали военнослужащего после передачи ему денег. Ему предъявлено обвинение в организации незаконной переправке через границу. Задержанному грозит до 9 лет лишения свободы.

Государственное бюро расследований Украины начало досудебную проверку фактов применения насилия и превышения служебных полномочий в штурмовом полке ВСУ "Скала", сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что, в частности, речь шла о возможном применении насилия, превышении служебных полномочий и других нарушениях со стороны служебных лиц подразделения. По данным ГБР дело возбуждено по статье "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий".

В Киеве повторно мобилизовали солдата, ранее уволенного из ВСУ после получения ранения и установления инвалидности, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Он также отметил, что в Черниговскую область ВСУ перебросили группы 114-й отдельной бригады территориальной обороны Украины, укомплектованные ограниченно годными военнослужащими. Часть из них, по его словам, была повторно мобилизована в 2022-2024 годах после увольнения из ВСУ по состоянию здоровья.

Зверство ВСУ

Беженка из Константиновки в ДНР Виктория Никитина рассказала РИА Новости, что последними словами ее погибшего от обстрела ВСУ отца была просьба покинуть дом тем, кто пытался вытянуть его из-под завалов, чтобы не погибнуть от повторного удара противника. Она добавила, что его просьбой было оставить его одного, чтобы другие люди не попали под повторный удар.

За прошедшие сутки над Курской областью сбито 98 украинских беспилотников различного типа, 13 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Украинские боевики 75 раз атаковали Белгородскую область в ночь на среду, сбиты и подавлены 139 БПЛА, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Два человека пострадали во время атаки беспилотников ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Медведев о киевском режиме

Диалог с марионеточным киевским режимом, превратившим страну в рассадник нацизма и коррупции, на равных вести невозможно, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.