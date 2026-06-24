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Артиллерия "Севера" уничтожила более десяти пунктов БПЛА ВСУ за неделю - РИА Новости, 24.06.2026
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Артиллерия "Севера" уничтожила более десяти пунктов БПЛА ВСУ за неделю

ВС России уничтожили десять пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО
Боевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты артиллерии 6-й гвардейской общевойсковой армии за неделю уничтожили более десяти пунктов управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области.
  • Уничтожение пунктов управления БПЛА нарушает работу ВСУ по российской технике, пехоте и артиллерийским орудиям.
  • Уничтожение расчетов и точек запуска дронов помогает мотострелковым подразделениям безопаснее выполнять задачи по освобождению населенных пунктов в Харьковской области.
БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Расчеты артиллерии 6-й гвардейской общевойсковой армии за неделю уничтожили более десяти пунктов управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир батареи с позывным Тис.
"Более 10 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ уничтожили расчеты артиллерийских систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" в Харьковской области за неделю", - сказал военный.
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По его оценке, выведение из строя пунктов управления БПЛА нарушает работу ВСУ по российской технике, пехоте и артиллерийским орудиям, что позволяет подразделениям эффективнее выполнять задачи на линии боевого соприкосновения.
Командир батареи добавил, что уничтожение расчетов и точек запуска дронов помогает мотострелковым подразделениям безопаснее выполнять задачи по освобождению населенных пунктов в Харьковской области.
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