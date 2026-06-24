Артиллерия "Севера" уничтожила более десяти пунктов БПЛА ВСУ за неделю

Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты артиллерии 6-й гвардейской общевойсковой армии за неделю уничтожили более десяти пунктов управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области.

Уничтожение пунктов управления БПЛА нарушает работу ВСУ по российской технике, пехоте и артиллерийским орудиям.

Уничтожение расчетов и точек запуска дронов помогает мотострелковым подразделениям безопаснее выполнять задачи по освобождению населенных пунктов в Харьковской области.

БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Расчеты артиллерии 6-й гвардейской общевойсковой армии за неделю уничтожили более десяти пунктов управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир батареи с позывным Тис.

"Более 10 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ уничтожили расчеты артиллерийских систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" в Харьковской области за неделю", - сказал военный.

По его оценке, выведение из строя пунктов управления БПЛА нарушает работу ВСУ по российской технике, пехоте и артиллерийским орудиям, что позволяет подразделениям эффективнее выполнять задачи на линии боевого соприкосновения.