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Российские дроны уничтожили группу пехоты противника на Сумском направлении - РИА Новости, 24.06.2026
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07:21 24.06.2026
Российские дроны уничтожили группу пехоты противника на Сумском направлении

Операторы FPV-дрона "Севера" уничтожили группу пехоты ВСУ на Сумском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА "Молния"
Боевая работа расчета БПЛА Молния - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа расчета БПЛА "Молния". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы БПЛА группировки войск «Север» обнаружили и поразили группу пехоты противника в лесном массиве на Сумском направлении.
  • Группа пехоты противника вышла на неподготовленный участок леса, где была обнаружена и атакована с применением FPV-дрона.
  • FPV-дрон был оснащен гранатометным осколочным выстрелом «ВОГ», что позволило точно поразить скопление живой силы противника.
КУРСК, 24 июн - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки войск "Север" обнаружили и поразили в лесном массиве группу пехоты противника с применением сбросов с FPV-дрона на Сумском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Лесник.
"Противник не оставляет попыток закрепляться в лесистой местности, надеясь, что с воздуха их не видно. Так, группа пехоты противника вышла на неподготовленный участок леса - мы ее засекли, стали наблюдать. Враг был беспечен: звуки наших дронов они давно изучили и не воспринимали пролетающий аппарат как угрозу. Это и сыграло с ними злую шутку", - сообщил агентству командир расчёта БПЛА "Севера" с позывным Лесник.
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По словам военнослужащего, FPV-дрон был подведен с подвесом гранатометного осколочного выстрела "ВОГ", точно сбросив боеприпас на скопление живой силы.
"Военная хитрость и смекалка заставили врага пожалеть о своей беспечности - группа уничтожена полностью. Работаем на упреждение, используем все тактические приёмы, чтобы бить врага там, где он нас не ждет", - добавил он.
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