Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы БПЛА группировки войск «Север» обнаружили и поразили группу пехоты противника в лесном массиве на Сумском направлении.

Группа пехоты противника вышла на неподготовленный участок леса, где была обнаружена и атакована с применением FPV-дрона.

FPV-дрон был оснащен гранатометным осколочным выстрелом «ВОГ», что позволило точно поразить скопление живой силы противника.

КУРСК, 24 июн - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки войск "Север" обнаружили и поразили в лесном массиве группу пехоты противника с применением сбросов с FPV-дрона на Сумском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Лесник.

"Противник не оставляет попыток закрепляться в лесистой местности, надеясь, что с воздуха их не видно. Так, группа пехоты противника вышла на неподготовленный участок леса - мы ее засекли, стали наблюдать. Враг был беспечен: звуки наших дронов они давно изучили и не воспринимали пролетающий аппарат как угрозу. Это и сыграло с ними злую шутку", - сообщил агентству командир расчёта БПЛА "Севера" с позывным Лесник.

По словам военнослужащего, FPV-дрон был подведен с подвесом гранатометного осколочного выстрела "ВОГ", точно сбросив боеприпас на скопление живой силы.