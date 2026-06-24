Разведчики "Севера" уничтожили замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Разведчики группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ на Сумском направлении.

Командир расчета с позывным Факел сообщил, что пункт управления был выявлен благодаря наличию большого количества антенн связи, стартовой площадки для дронов и натоптанных троп к зданию.

После тщательного анализа данных было принято решение о поражении объекта, и FPV-дрон уничтожил помещение с аппаратурой.

КУРСК, 24 июн – РИА Новости. Разведчики – операторы беспилотных систем группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили в прифронтовой зоне замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ на Сумском направлении, сообщил РИА Новости командир разведывательной группы расчета с позывным Факел.

"Работаем в условиях, когда противник прячется за жилыми постройками - это требует особой осторожности и скрупулезности. Мы вели глубокое наблюдение за подозрительным объектом в течение нескольких дней", – сообщил агентству командир расчета с позывным Факел.

По словам военнослужащего, основными признаками стало наличие большого количества антенн связи, включая спутниковые, стартовой площадки для дронов и натоптанные тропы к зданию, где, предположительно, находился пункт управления.