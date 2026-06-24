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Разведчики "Севера" уничтожили замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 24.06.2026
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07:13 24.06.2026
Разведчики "Севера" уничтожили замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ

Разведчики «Севера» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Сумском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разведчики группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ на Сумском направлении.
  • Командир расчета с позывным Факел сообщил, что пункт управления был выявлен благодаря наличию большого количества антенн связи, стартовой площадки для дронов и натоптанных троп к зданию.
  • После тщательного анализа данных было принято решение о поражении объекта, и FPV-дрон уничтожил помещение с аппаратурой.
КУРСК, 24 июн – РИА Новости. Разведчики – операторы беспилотных систем группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили в прифронтовой зоне замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ на Сумском направлении, сообщил РИА Новости командир разведывательной группы расчета с позывным Факел.
"Работаем в условиях, когда противник прячется за жилыми постройками - это требует особой осторожности и скрупулезности. Мы вели глубокое наблюдение за подозрительным объектом в течение нескольких дней", – сообщил агентству командир расчета с позывным Факел.
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По словам военнослужащего, основными признаками стало наличие большого количества антенн связи, включая спутниковые, стартовой площадки для дронов и натоптанные тропы к зданию, где, предположительно, находился пункт управления.
"Провели тщательный анализ, сопоставили все данные, убедились, что это точно вражеский объект, а не гражданский. Только после полной уверенности приняли решение на поражение. FPV-дрон точно навели на помещение с аппаратурой - объект уничтожен, оборудование разбито, операторы ликвидированы", - сообщил он.
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