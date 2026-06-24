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ВС России нанесли поражение аэромобильной бригаде ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 24.06.2026
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06:39 24.06.2026 (обновлено: 08:40 24.06.2026)
ВС России нанесли поражение аэромобильной бригаде ВСУ в Сумской области

В Сумской области уничтожены более 250 военнослужащих 71-й бригады ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские бойцы ликвидировали более 250 военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Сумской области.
  • Из-за больших потерь Киев перебрасывает на этот участок фронта подразделения 23-й отдельной механизированной бригады из Днепропетровской области.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российские бойцы ликвидировали более 250 военнослужащих украинской 71-й отдельной аэромобильной бригады в Сумской области, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
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"Анализ некрологов и публикаций родственников пропавших без вести солдат 71-й бригады ВСУ показал, что в Сумском районе были уничтожены свыше 250 украинских националистов", — рассказал собеседник агентства.

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По его словам, из-за значительных потерь Киев перебрасывает из Днепропетровской области на этот участок фронта подразделения 23-й отдельной механизированной бригады.
Как подчеркивал Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.
В этом регионе действует группировка "Север". Только за эту ночь противник потерял в зоне ее ответственности более 30 военнослужащих, четыре пункта управления дронами и три пикапа.
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