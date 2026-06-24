Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские бойцы ликвидировали более 250 военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Сумской области.
- Из-за больших потерь Киев перебрасывает на этот участок фронта подразделения 23-й отдельной механизированной бригады из Днепропетровской области.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российские бойцы ликвидировали более 250 военнослужащих украинской 71-й отдельной аэромобильной бригады в Сумской области, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
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"Анализ некрологов и публикаций родственников пропавших без вести солдат 71-й бригады ВСУ показал, что в Сумском районе были уничтожены свыше 250 украинских националистов", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, из-за значительных потерь Киев перебрасывает из Днепропетровской области на этот участок фронта подразделения 23-й отдельной механизированной бригады.
Как подчеркивал Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.
В этом регионе действует группировка "Север". Только за эту ночь противник потерял в зоне ее ответственности более 30 военнослужащих, четыре пункта управления дронами и три пикапа.
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