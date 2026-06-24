Краткий пересказ от РИА ИИ Российские расчеты ударных БПЛА уничтожили четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

Также были уничтожены три вражеских пикапа и более 30 единиц живой силы противника в Харьковской и Сумской областях.

Цели были обнаружены операторами войск беспилотных систем группировки войск «Север» в темное время суток.

КУРСК, 24 июн – РИА Новости. Российские расчеты ударных БПЛА за ночь уничтожили четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, 3 вражеских пикапа и более 30 единиц живой силы противника в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".

"В ходе выполнения боевых задач в темное время суток операторами войск беспилотных систем группировки войск "Север" было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях", – сообщили агентству в группировке войск "Север".

Уточняется, что координаты были переданы на командные пункты по штатным средствам связи, после чего командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА.