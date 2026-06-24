Российские БПЛА за ночь уничтожили четыре пункта управления дронами ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские расчеты ударных БПЛА уничтожили четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.
- Также были уничтожены три вражеских пикапа и более 30 единиц живой силы противника в Харьковской и Сумской областях.
- Цели были обнаружены операторами войск беспилотных систем группировки войск «Север» в темное время суток.
КУРСК, 24 июн – РИА Новости. Российские расчеты ударных БПЛА за ночь уничтожили четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, 3 вражеских пикапа и более 30 единиц живой силы противника в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"В ходе выполнения боевых задач в темное время суток операторами войск беспилотных систем группировки войск "Север" было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях", – сообщили агентству в группировке войск "Север".
Уточняется, что координаты были переданы на командные пункты по штатным средствам связи, после чего командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА.
"В результате боевой работы расчетов FPV-дронов было уничтожено: 3 огневые группы, 4 пункта управления БПЛА и 3 пикапа ВСУ. Общая численность потерь составила более 30 солдат ВСУ", – говорится в сообщении.
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