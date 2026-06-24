Под Сумами уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ

КУРСК, 24 июн – РИА Новости. Расчет FPV-дронов 34-й бригады группировки войск "Север" обнаружил и уничтожил в Сумской области самоходную артиллерийскую установку ВСУ "Богдана", сообщил РИА Новости командир роты с позывным Грот.

Он также отметил, что самоходная артиллерийская установка была выявлена именно в результате скоординированных действий подразделений, осуществляющих разведку и управление ударными беспилотными летательными аппаратами.