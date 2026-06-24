Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчет FPV-дронов 34-й бригады группировки войск «Север» уничтожил в Сумской области самоходную артиллерийскую установку ВСУ «Богдана».
- Самоходная артиллерийская установка была выявлена благодаря скоординированным действиям подразделений, осуществляющих разведку и управление ударными беспилотными летательными аппаратами.
КУРСК, 24 июн – РИА Новости. Расчет FPV-дронов 34-й бригады группировки войск "Север" обнаружил и уничтожил в Сумской области самоходную артиллерийскую установку ВСУ "Богдана", сообщил РИА Новости командир роты с позывным Грот.
"В Сумской области расчет беспилотных летательных аппаратов в результате нескольких огневых ударов при помощи ударных FPV-дронов на оптоволокне уничтожил украинскую самоходную гаубицу "Богдана", – сообщил агентству Грот.
Он также отметил, что самоходная артиллерийская установка была выявлена именно в результате скоординированных действий подразделений, осуществляющих разведку и управление ударными беспилотными летательными аппаратами.
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