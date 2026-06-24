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Под Сумами уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ - РИА Новости, 24.06.2026
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05:58 24.06.2026 (обновлено: 06:01 24.06.2026)
Под Сумами уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ

Российские бойцы уничтожили самоходную установку "Богдана" ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет FPV-дронов 34-й бригады группировки войск «Север» уничтожил в Сумской области самоходную артиллерийскую установку ВСУ «Богдана».
  • Самоходная артиллерийская установка была выявлена благодаря скоординированным действиям подразделений, осуществляющих разведку и управление ударными беспилотными летательными аппаратами.
КУРСК, 24 июн – РИА Новости. Расчет FPV-дронов 34-й бригады группировки войск "Север" обнаружил и уничтожил в Сумской области самоходную артиллерийскую установку ВСУ "Богдана", сообщил РИА Новости командир роты с позывным Грот.
Сумской области расчет беспилотных летательных аппаратов в результате нескольких огневых ударов при помощи ударных FPV-дронов на оптоволокне уничтожил украинскую самоходную гаубицу "Богдана", – сообщил агентству Грот.
Он также отметил, что самоходная артиллерийская установка была выявлена именно в результате скоординированных действий подразделений, осуществляющих разведку и управление ударными беспилотными летательными аппаратами.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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