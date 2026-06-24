Дроноводы "Севера" нанесли удар по укреплениям ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Расчет дронов "Молния-2" группировки войск "Север" поразил 8 укреплений ВСУ на Сумском направлении.

Пять пораженных укреплений являлись пунктами управления беспилотными летательными аппаратами.

КУРСК, 24 июн – РИА Новости. Расчет крылатых ударных дронов "Молния-2" группировки войск "Север" успешно поразил 8 укреплений ВСУ на Сумском направлении, пять из которых являлись пунктами управления БПЛА, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным Кредо.

"Расчет крылатых дронов "Молния-2" из 352-го полка за последнюю неделю успешно поразил 8 укреплений противника в Сумской области . Пять из них являлись пунктами управления беспилотными летательными аппаратами", - сообщил Кредо.

По словам военнослужащего, это позволило минимизировать присутствие вражеских беспилотников на территории создания буферной зоны.