Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчет дронов "Молния-2" группировки войск "Север" поразил 8 укреплений ВСУ на Сумском направлении.
- Пять пораженных укреплений являлись пунктами управления беспилотными летательными аппаратами.
КУРСК, 24 июн – РИА Новости. Расчет крылатых ударных дронов "Молния-2" группировки войск "Север" успешно поразил 8 укреплений ВСУ на Сумском направлении, пять из которых являлись пунктами управления БПЛА, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным Кредо.
"Расчет крылатых дронов "Молния-2" из 352-го полка за последнюю неделю успешно поразил 8 укреплений противника в Сумской области. Пять из них являлись пунктами управления беспилотными летательными аппаратами", - сообщил Кредо.
По словам военнослужащего, это позволило минимизировать присутствие вражеских беспилотников на территории создания буферной зоны.
"Дрон "Молния-2", который способен нести до восьми килограммов боезаряда, идеально подходит для уничтожения укрепленных объектов. Операторы беспилотников группировки войск "Север" круглосуточно проводят воздушную разведку и нейтрализуют вражеские укрепления и живую силу", – добавил он.
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