Краткий пересказ от РИА ИИ Российские военнослужащие выявляют и уничтожают самодельные взрывные устройства на добропольском направлении.

Украинские военные дистанционно минируют пути передвижения российских войск с помощью беспилотников, маскируя взрывные устройства под различные предметы.

Для противодействия такой тактике российские военнослужащие постоянно передвигаются по определенным маршрутам и выявляют появление посторонних предметов, которые могут быть взрывными устройствами.

ДОНЕЦК, 24 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие выявляют и уничтожают самодельные взрывные устройства, которыми ВСУ дистанционно минируют маршруты передвижения личного состава на добропольском направлении, рассказал РИА Новости заместитель командира 5-го отдельного комендантского полка 51-й армии с позывным Охотник.

По его словам, маршруты передвижения российских подразделений проходят через бывшую линию обороны противника, где сохранились инженерные сооружения и минно-взрывные заграждения.

Украинские военные в темное время суток ежедневно с помощью беспилотников минируют пути передвижения российских войск самодельными взрывными устройствами. Такие устройства могут быть замаскированы под камни, бревна, кирпичи, пластиковые бутылки и другие предметы. Они также могут быть нажимного, магнитного или сейсмического действия.

Охотник отметил, что для противодействия такой тактике выделяются военнослужащие, которые постоянно передвигаются по определенным маршрутам, благодаря чему способны выявлять появление посторонних предметов.

"Если на маршруте появляется что-то новое, это расценивается как взрывное устройство. Его либо обходят стороной, либо принимают решение уничтожить дистанционно с помощью стрелкового оружия или других средств, в том числе сбросами с БПЛА", – сказал собеседник агентства.