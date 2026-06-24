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Боец рассказал о подготовке операторов дронов - РИА Новости, 24.06.2026
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Боец рассказал о подготовке операторов дронов

Боец Султанов: операторы дронов ВС России проходят очень тщательную подготовку

© РИА Новости / Марикян МарияТехник готовит ударный БПЛА самолетного типа к вылету
Техник готовит ударный БПЛА самолетного типа к вылету - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Марикян Мария
Техник готовит ударный БПЛА самолетного типа к вылету. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Студент третьего курса Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных технологий Иниль Султанов взял академический отпуск и пошел служить в войска беспилотных систем.
  • Султанов рассказал, что подготовка будущих операторов дронов ВС РФ включает 80% теории и 20% практики полета.
  • Операторы дронов группировки войск «Центр» провели видеомост с представителями учебных заведений Оренбургской области и продемонстрировали умение управлять беспилотниками.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Студент третьего курса Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных технологий Иниль Султанов, который взял академический отпуск и пошел служить в войска беспилотных систем, рассказал, насколько тщательную подготовку проходят будущие операторы дронов ВС РФ.
"Самое важное - это теория. Теория всегда на первом месте: 80% - теория и 20% - полет. С чего мы начинали, это части дрона - какие антенны используем, какие передатчики, какие пропеллеры, какие рамы, какие фюзеляжи, какие АКБ, в общем, всю базу, какие прошивки мы делаем, какие программы для этого используем", - сказал Султанов в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
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Он добавил, что после окончания спецоперации планирует завести семью, доучиться и работать по гражданской специальности.
Султанов принял участие в видеомосте, который провели военнослужащие подразделения войск беспилотных систем в составе группировки войск "Центр" с представителями учебных заведений Оренбургской области.
Бойцы рассказали о службе и выполнении задач в зоне СВО, о том, как решили пойти служить, а также поделились историями боевой работы. Операторы дронов продемонстрировали разные типы беспилотников и свое умение управлять ими.
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