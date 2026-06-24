Боец рассказал о подготовке операторов дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ Студент третьего курса Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных технологий Иниль Султанов взял академический отпуск и пошел служить в войска беспилотных систем.

Султанов рассказал, что подготовка будущих операторов дронов ВС РФ включает 80% теории и 20% практики полета.

Операторы дронов группировки войск «Центр» провели видеомост с представителями учебных заведений Оренбургской области и продемонстрировали умение управлять беспилотниками.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Студент третьего курса Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных технологий Иниль Султанов, который взял академический отпуск и пошел служить в войска беспилотных систем, рассказал, насколько тщательную подготовку проходят будущие операторы дронов ВС РФ.

"Самое важное - это теория. Теория всегда на первом месте: 80% - теория и 20% - полет. С чего мы начинали, это части дрона - какие антенны используем, какие передатчики, какие пропеллеры, какие рамы, какие фюзеляжи, какие АКБ, в общем, всю базу, какие прошивки мы делаем, какие программы для этого используем", - сказал Султанов в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

Он добавил, что после окончания спецоперации планирует завести семью, доучиться и работать по гражданской специальности.

Султанов принял участие в видеомосте, который провели военнослужащие подразделения войск беспилотных систем в составе группировки войск "Центр" с представителями учебных заведений Оренбургской области