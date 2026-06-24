Раненый боец "Центра" вывел из-под удара дрона ВСУ группу мирных жителей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащий 5-го комендантского полка Назарий Гура получил ранение от украинского FPV-дрона во время эвакуации мирных жителей.
- Несмотря на полученное ранение, боец продолжил выводить гражданских из опасной зоны.
- Мирные жители помогли Гура оказать себе первую помощь прямо на месте.
ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Военнослужащий 5-го комендантского полка 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" Назарий Гура рассказал РИА Новости, как получил ранение от украинского FPV-дрона во время эвакуации мирных жителей, но продолжил выводить людей, среди которых были дети.
По словам военнослужащего, после встречи с группой мирных жителей из города Родинское в ДНР, подготовленных к эвакуации, российские бойцы начали выводить их в сторону Димитрова. Маршрут проходил через лесополосы, поскольку в районе активно работали разведывательные беспилотники боевиков ВСУ. При подходе к противотанковому рву группа столкнулась с украинским FPV-дроном и была вынуждена ускорить движение, чтобы как можно быстрее преодолеть опасный участок местности и вывести гражданских из зоны наблюдения.
"За мной шел мальчик лет десяти и остальные гражданские. Дрон завис над насыпью, заметил нашу группу и начал преследовать именно меня. Я пытался уйти от него, но он продолжал идти следом", - вспоминает боец.
По его словам, укрыться удалось в танковом рву, однако беспилотник пикировал вслед за ним.
"Я скатился в ров, дрон нырнул за мной. В последний момент резко ушел в сторону, но взрыв все равно произошел рядом. Получил ранение", - рассказал собеседник агентства.
Несмотря на полученную травму, военнослужащий продолжил выполнять задачу.
"После взрыва я поднялся наверх и увидел еще один опасный предмет на пути эвакуируемых. Нужно было предупредить людей, чтобы никто не пострадал. Затем дождался, пока вся группа соберется", - отметил он.
Гура рассказал, что мирные жители помогли ему оказать первую помощь прямо на месте.
"Гражданские перевязали меня, помогли с обезболивающим. После этого мы еще около часа оставались в укрытии, поскольку противник продолжал наблюдение с беспилотников", - сказал боец.
Город Родинское в ДНР был освобожден силами 9-й мотострелковой бригады. Об этом 27 декабря 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук.
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