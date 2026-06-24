Раненый боец "Центра" вывел из-под удара дрона ВСУ группу мирных жителей

Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащий 5-го комендантского полка Назарий Гура получил ранение от украинского FPV-дрона во время эвакуации мирных жителей.

Несмотря на полученное ранение, боец продолжил выводить гражданских из опасной зоны.

Мирные жители помогли Гура оказать себе первую помощь прямо на месте.

​ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Военнослужащий 5-го комендантского полка 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" Назарий Гура рассказал РИА Новости, как получил ранение от украинского FPV-дрона во время эвакуации мирных жителей, но продолжил выводить людей, среди которых были дети.

​По словам военнослужащего, после встречи с группой мирных жителей из города Родинское в ДНР , подготовленных к эвакуации, российские бойцы начали выводить их в сторону Димитрова . Маршрут проходил через лесополосы, поскольку в районе активно работали разведывательные беспилотники боевиков ВСУ. При подходе к противотанковому рву группа столкнулась с украинским FPV-дроном и была вынуждена ускорить движение, чтобы как можно быстрее преодолеть опасный участок местности и вывести гражданских из зоны наблюдения.

​"За мной шел мальчик лет десяти и остальные гражданские. Дрон завис над насыпью, заметил нашу группу и начал преследовать именно меня. Я пытался уйти от него, но он продолжал идти следом", - вспоминает боец.

​По его словам, укрыться удалось в танковом рву, однако беспилотник пикировал вслед за ним.

​"Я скатился в ров, дрон нырнул за мной. В последний момент резко ушел в сторону, но взрыв все равно произошел рядом. Получил ранение", - рассказал собеседник агентства.

​Несмотря на полученную травму, военнослужащий продолжил выполнять задачу.

​"После взрыва я поднялся наверх и увидел еще один опасный предмет на пути эвакуируемых. Нужно было предупредить людей, чтобы никто не пострадал. Затем дождался, пока вся группа соберется", - отметил он.

​Гура рассказал, что мирные жители помогли ему оказать первую помощь прямо на месте.

​"Гражданские перевязали меня, помогли с обезболивающим. После этого мы еще около часа оставались в укрытии, поскольку противник продолжал наблюдение с беспилотников", - сказал боец.