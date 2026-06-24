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Штурмовик рассказал, как уничтожил блиндаж с наемниками ВСУ в ДНР - РИА Новости, 24.06.2026
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Штурмовик рассказал, как уничтожил блиндаж с наемниками ВСУ в ДНР

Боец Тайван рассказал, что уничтожил блиндаж с наемниками ВСУ перед эвакуацией

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во время действий по освобождению Приюта штурмовик 102-го гвардейского полка группировки ВС РФ "Центр" с позывным Тайван получил ранения и контузию.
  • Во время выхода к точке эвакуации Тайван заметил и уничтожил блиндаж с иностранными наемниками ВСУ.
ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Штурмовик 102-го гвардейского полка группировки ВС РФ "Центр" с позывным Тайван рассказал, как уничтожил блиндаж с иностранными наемниками ВСУ в районе населенного пункта Приют в ДНР после его освобождения.
Минобороны 12 июня сообщало, что в результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Приют в ДНР.
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"Я зашел в сам населенный пункт Приют и закрепился в одном из домов в центре села. Пока приходил в себя, услышал голоса противников, но не на нашем языке, не на русском. Они меня заметили на дистанции около 20-30 метров. Но я среагировал быстрее, чем они, и получилось их уничтожить. Это были украинцы, на них были шевроны с флагами и их повязки (тактические знаки ВСУ - ред.). У них вся экипировка и оружие были иностранного производства", - рассказал Тайван.
По словам бойца, он получил ранения и контузию во время дальнейших действий по освобождению населенного пункта Приют, после чего командование приказало выходить на эвакуацию.
"Во время выхода к точке мною был замечен блиндаж. Я приблизился, посидел возле него, и услышал, что там есть какие-то движения и работает рация. До двух противников там точно было, потому что были разные голоса. И голоса не наши даже, и не украинский разговор. Речь мне незнакомая была, иностранная речь. Закинул туда две гранаты и уничтожил", - добавил Тайван.
Он также отметил, что полученные ранения не помешали ему решительно действовать при обнаружении противника.
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