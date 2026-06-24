Штурмовик рассказал, как уничтожил блиндаж с наемниками ВСУ в ДНР

"Во время выхода к точке мною был замечен блиндаж. Я приблизился, посидел возле него, и услышал, что там есть какие-то движения и работает рация. До двух противников там точно было, потому что были разные голоса. И голоса не наши даже, и не украинский разговор. Речь мне незнакомая была, иностранная речь. Закинул туда две гранаты и уничтожил", - добавил Тайван.