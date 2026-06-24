Ветеран СВО рассказал, как остановил контрнаступление ВСУ на Павловку

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ветеран СВО Георгий Субоч рассказал РИА Новости, как по собственной инициативе открыл огонь из станкового гранатомета АГС-17 и остановил контрнаступление ВСУ на Павловку в Донецкой Народной Республике, за что был представлен к медали "За боевые отличия".

"Я услышал по радиоэфиру, что наших ребят сжимают. Уже пошли в бой гранаты - это говорит о многом, что конец близко. Тогда я вышел напрямую на ротного и попросил своим огнем прикрыть ребят, на что получил разрешение, и мы стали вести хаотичный беспорядочный огонь. Выпустили около 800 снарядов из АГС-17 и тем самым мы прекратили контрнаступление", - сказал Субоч.