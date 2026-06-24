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Ветеран СВО рассказал, как остановил контрнаступление ВСУ на Павловку - РИА Новости, 24.06.2026
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04:50 24.06.2026 (обновлено: 04:51 24.06.2026)
Ветеран СВО рассказал, как остановил контрнаступление ВСУ на Павловку

Боец открыл огонь из гранатомета и остановил наступление ВСУ на Павловку

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ветеран СВО Георгий Субоч открыл огонь из станкового гранатомета АГС-17 и остановил контрнаступление ВСУ на Павловку в Донецкой Народной Республике.
  • Георгий Субоч служил в составе 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора М. Е. Гудкова и был награжден двумя медалями «За отвагу» и медалью «За боевые отличия».
  • Заместитель главы МЧС Вячеслав Бутко сообщал, что 948 человек приостановили договор с МЧС и проходят службу в Минобороны, а 112 человек после окончания контракта с МО РФ продолжили службу в МЧС.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ветеран СВО Георгий Субоч рассказал РИА Новости, как по собственной инициативе открыл огонь из станкового гранатомета АГС-17 и остановил контрнаступление ВСУ на Павловку в Донецкой Народной Республике, за что был представлен к медали "За боевые отличия".
Субоч в 2024–2025 годах служил в составе 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора М. Е. Гудкова. За время участия в СВО награжден двумя медалями "За отвагу" и медалью "За боевые отличия". Сейчас он работает пожарным в Главном управлении МЧС России по Магаданской области.
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"Я услышал по радиоэфиру, что наших ребят сжимают. Уже пошли в бой гранаты - это говорит о многом, что конец близко. Тогда я вышел напрямую на ротного и попросил своим огнем прикрыть ребят, на что получил разрешение, и мы стали вести хаотичный беспорядочный огонь. Выпустили около 800 снарядов из АГС-17 и тем самым мы прекратили контрнаступление", - сказал Субоч.
Ранее заместитель главы МЧС Вячеслав Бутко сообщал, что в системе ведомства 948 человек приостановили договор с МЧС и проходят службу в Минобороны, 112 человек после окончания контракта с МО РФ продолжили службу в МЧС.
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