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Бойцы "Запада" круглосуточно производят дроны на передовой - РИА Новости, 24.06.2026
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Бойцы "Запада" круглосуточно производят дроны на передовой

Бойцы группы «Запад» круглосуточно производят дроны и ретрансляторы на передовой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы 1-й танковой армии группировки «Запад» круглосуточно производят дроны и ретрансляторы в лабораториях на передовой.
  • Лаборатории расположены вблизи передовых позиций расчетов БПЛА и обеспечивают подразделения дронами, ремонтом оборудования и созданием нового оборудования.
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 июн - РИА Новости. Бойцы 1-й танковой армии группировки "Запад" круглосуточно производят дроны и ретрансляторы в лабораториях на передовой, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА с позывным Контора.
"Здесь личный состав готовит "птицы" (БПЛА - ред.), перебирает, собирает. Здесь идет полная подготовка, полный цикл подготовки "птиц" под каждый расчет, под требования и задачи. Здесь разрабатываются и новые образцы. Работа кипит круглые сутки в две смены", - рассказал командир.
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Он уточнил, что такие лаборатории расположены вблизи передовых позиций расчетов БПЛА.
"24/7 мы обеспечиваем наши подразделения дронами, производим ремонт оборудования, ремонт дронов. Создаем новое оборудование, все для обеспечения позиций БПЛА, чтобы они успешно громили врага", - рассказал боец группы с позывным Мигель.
Группа Конторы - подразделение в составе 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", специализирующееся в том числе на разработке и модернизации беспилотных систем непосредственно в полевых условиях. Бойцы группы ранее уже создавали мини-версию "Бабы-Яги" и дрон-ПВО для использования против украинских БПЛА "Лютый".
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