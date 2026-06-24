Бойцы "Запада" круглосуточно производят дроны на передовой

Краткий пересказ от РИА ИИ Бойцы 1-й танковой армии группировки «Запад» круглосуточно производят дроны и ретрансляторы в лабораториях на передовой.

Лаборатории расположены вблизи передовых позиций расчетов БПЛА и обеспечивают подразделения дронами, ремонтом оборудования и созданием нового оборудования.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 июн - РИА Новости. Бойцы 1-й танковой армии группировки "Запад" круглосуточно производят дроны и ретрансляторы в лабораториях на передовой, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА с позывным Контора.

"Здесь личный состав готовит "птицы" (БПЛА - ред.), перебирает, собирает. Здесь идет полная подготовка, полный цикл подготовки "птиц" под каждый расчет, под требования и задачи. Здесь разрабатываются и новые образцы. Работа кипит круглые сутки в две смены", - рассказал командир.

Он уточнил, что такие лаборатории расположены вблизи передовых позиций расчетов БПЛА.

"24/7 мы обеспечиваем наши подразделения дронами, производим ремонт оборудования, ремонт дронов. Создаем новое оборудование, все для обеспечения позиций БПЛА, чтобы они успешно громили врага", - рассказал боец группы с позывным Мигель.