Морпех рассказал о логистике штурмовых подразделений на передовой

Краткий пересказ от РИА ИИ Снабжение российских штурмовых подразделений на передовой осуществляется с использованием беспилотников различного типа.

Логистика снабжения начинается с создания скрытых складов вблизи линии боевых действий для обеспечения запаса ресурсов при огневом воздействии противника.

Выполнение задач по снабжению серьезно зависит от погодных условий, а также от правильной упаковки грузов, которые иногда приходится сбрасывать с высоты до 15–20 метров.

ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Снабжение российских штурмовых подразделений на передовой представляет собой сложную систему логистики, в которой активно используются беспилотники различного типа, рассказал РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки "Центр" с позывным Ягуар.

По словам механика-водителя 61-й гвардейской бригады морской пехоты, доставка продовольствия, воды, боеприпасов и другого имущества начинается с создания скрытых складов вблизи линии боевых действий.

"Нам подвозят продовольствие на условный "ноль" (зона боевых действий - ред.). Мы в пешем порядке либо на машине разгружаем его, маскируем и создаем несколько импровизированных складов. Это делается для того, чтобы при огневом воздействии противника у нас всегда оставался запас воды, топлива, продовольствия, патронов и боеприпасов", - рассказал морпех.

Он отметил, что после получения заявки от подразделений операторы рассчитывают маршрут и приступают к выполнению задачи.

"Логистика осуществляется на нашу точку, далее определяются время полета и координаты. Если погодные условия позволяют, мы вылетаем и выходим на контакт с подразделением. Фронт насыщен средствами поражения, поэтому о нашем маршруте должны знать смежные подразделения", - пояснил Ягуар.

По его словам, выполнение задач серьезно зависит от погодных условий.

"Можно отработать всего один час за сутки, а можно летать практически постоянно. Бывает, взлетели, прошли несколько сотен метров и попали в плотный туман. Тогда приходится возвращаться, заряжать аккумуляторы и ждать нового окна для вылета", - сказал военнослужащий.

Морпех рассказал, что операторы беспилотников не знают, кто именно находится на конечной точке доставки.

"Командир дает координаты, мы выполняем задачу, возвращаемся и отчитываемся о доставленном грузе. Кто именно находится на позиции, мы не знаем. Знаем только, что там наши ребята, которым нужна помощь", - отметил он.

По словах Ягуара, наиболее востребованными грузами остаются вода, продукты питания, сигареты, лопаты, портативные аккумуляторы и газовые баллоны.

"Если это Mavic, то его грузоподъемность около 350 граммов. Самый удобный груз - бутылка воды. Мы доставляем воду, сигареты, питание, лопаты, пауэрбанки. Газовые баллоны особенно важны зимой, когда они используются для отопления и приготовления горячей пищи", - рассказал военнослужащий.