Спасатели нашли в лесу под Талдомом потерявшегося 93-летнего мужчину

Краткий пересказ от РИА ИИ 93-летний пенсионер почти сутки провел в лесном массиве в Талдомском городском округе Подмосковья.

На поиски пожилого человека отправились сотрудники «Мособлпожспас», добровольцы отряда «ЛизаАлерт» и местные жители.

Заблудившегося мужчину обнаружили на берегу реки Дубна, спасатели вынесли его на носилках и доставили домой.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Подмосковные спасатели и волонтеры вынесли на носилках из леса 93-летнего пенсионерка, который почти сутки провел в лесном массиве в Талдомском городском округе Подмосковья, сообщает ГКУ "Мособлпожспас".

"Вечером 22 июня в службу "Система-112" обратилась местная жительница. Ее 93-летний супруг еще в полдень ушел на прогулку в лес возле деревни Карманово в округе Талдомский и перестал выходить на связь. Женщина переживала - днем прошел сильный ливень, и муж провел на холоде долгие часы", - говорится в сообщении.

На поиски пожилого пенсионера отправились сотрудники поисково-спасательного поста ПСЧ-215 " Мособлпожспас ". Специалисты работали на отклик и подавали сигналы с громкоговорящего устройства аварийно-спасательного автомобиля. Ночью к поискам присоединились добровольцы отряда "ЛизаАлерт". Спасатели, волонтеры и местные жители шаг за шагом обследовали местность.

"К утру заблудившегося обнаружили на берегу реки Дубна - мужчина обессилел и не мог идти самостоятельно. Спасатели переложили его на мягкие носилки, помогли донести до автомобиля, на котором доставили домой. От госпитализации пенсионер отказался", - отмечает ведомство.