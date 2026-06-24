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Спасатели нашли в лесу под Талдомом потерявшегося 93-летнего мужчину - РИА Новости, 24.06.2026
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14:02 24.06.2026
Спасатели нашли в лесу под Талдомом потерявшегося 93-летнего мужчину

Спасатели нашли в лесу под Талдомом мужчину 93 лет, потерявшегося сутки назад

© Фото : A.Savin / Wikimedia CommonsТалдом
Талдом - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : A.Savin / Wikimedia Commons
Талдом. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 93-летний пенсионер почти сутки провел в лесном массиве в Талдомском городском округе Подмосковья.
  • На поиски пожилого человека отправились сотрудники «Мособлпожспас», добровольцы отряда «ЛизаАлерт» и местные жители.
  • Заблудившегося мужчину обнаружили на берегу реки Дубна, спасатели вынесли его на носилках и доставили домой.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Подмосковные спасатели и волонтеры вынесли на носилках из леса 93-летнего пенсионерка, который почти сутки провел в лесном массиве в Талдомском городском округе Подмосковья, сообщает ГКУ "Мособлпожспас".
"Вечером 22 июня в службу "Система-112" обратилась местная жительница. Ее 93-летний супруг еще в полдень ушел на прогулку в лес возле деревни Карманово в округе Талдомский и перестал выходить на связь. Женщина переживала - днем прошел сильный ливень, и муж провел на холоде долгие часы", - говорится в сообщении.
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На поиски пожилого пенсионера отправились сотрудники поисково-спасательного поста ПСЧ-215 "Мособлпожспас". Специалисты работали на отклик и подавали сигналы с громкоговорящего устройства аварийно-спасательного автомобиля. Ночью к поискам присоединились добровольцы отряда "ЛизаАлерт". Спасатели, волонтеры и местные жители шаг за шагом обследовали местность.
"К утру заблудившегося обнаружили на берегу реки Дубна - мужчина обессилел и не мог идти самостоятельно. Спасатели переложили его на мягкие носилки, помогли донести до автомобиля, на котором доставили домой. От госпитализации пенсионер отказался", - отмечает ведомство.
Спасатели "Мособлпожспас" рекомендуют грибникам и любителям лесных прогулок брать с собой заряженный телефон, спички, воду, перекус, свисток и необходимые лекарства. Следует предупредить близких о маршруте и времени возвращения. При обострении хронических заболеваний лучше отложить поход в лес. В экстренной ситуации звоните по номеру "112".
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