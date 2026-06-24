Работы военкоров вошли в книгу "На передовой" к 85-летию Совинформбюро

Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии фотовыставки к 85-летию Совинформбюро "На передовой" в Музее Победы

Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на открытии фотовыставки к 85-летию Совинформбюро "На передовой" в Музее Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев представил книгу "На передовой", в которую вошли фотографии военных корреспондентов разных эпох.

Медиагруппа "Россия сегодня" отмечает 85-летие Совинформбюро, и в честь этого события совместно с Музеем Победы организована фотовыставка "На передовой".

Он отметил, что экспозиция отражает преемственность между военными корреспондентами Великой Отечественной войны и журналистами, работающими в современных условиях.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев представил книгу "На передовой", в которую вошли фотографии военных корреспондентов разных эпох - от Великой Отечественной войны до наших дней, собранные для фотовыставки к 85-летию Совинформбюро.

Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отмечает 85-летие - в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро . Фотовыставка "На передовой", организованная медиагруппой совместно с Музеем Победы , открылась в среду в Москве.

"Кроме этой выставки мы издали книгу "На передовой". Здесь, собственно, те же фотографии, может быть, чуть больше", - сказал Киселев в ходе открытия выставки.

Гендиректор медиагруппы отметил, что экспозиция отражает преемственность между военными корреспондентами Великой Отечественной войны и журналистами, работающими в современных условиях, в том числе в зоне проведения специальной военной операции.

Выставка, в рамках которой представлена книга, будет открыта для всех желающих в Музее Победы с 25 июня.

На протяжении 85 лет агентство, позже преобразованное в Агентство печати "Новости" (АПН), а затем в РИА Новости, оставалось главным голосом страны, фиксируя ключевые события отечественной и мировой истории. Сегодня его традиции продолжает медиагруппа "Россия сегодня", объединяющая РИА Новости и Sputnik.