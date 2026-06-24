Работы военкоров вошли в книгу "На передовой" к 85-летию Совинформбюро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев представил книгу "На передовой", в которую вошли фотографии военных корреспондентов разных эпох.
- Медиагруппа "Россия сегодня" отмечает 85-летие Совинформбюро, и в честь этого события совместно с Музеем Победы организована фотовыставка "На передовой".
- Он отметил, что экспозиция отражает преемственность между военными корреспондентами Великой Отечественной войны и журналистами, работающими в современных условиях.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев представил книгу "На передовой", в которую вошли фотографии военных корреспондентов разных эпох - от Великой Отечественной войны до наших дней, собранные для фотовыставки к 85-летию Совинформбюро.
Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отмечает 85-летие - в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро. Фотовыставка "На передовой", организованная медиагруппой совместно с Музеем Победы, открылась в среду в Москве.
"Кроме этой выставки мы издали книгу "На передовой". Здесь, собственно, те же фотографии, может быть, чуть больше", - сказал Киселев в ходе открытия выставки.
Гендиректор медиагруппы отметил, что экспозиция отражает преемственность между военными корреспондентами Великой Отечественной войны и журналистами, работающими в современных условиях, в том числе в зоне проведения специальной военной операции.
Выставка, в рамках которой представлена книга, будет открыта для всех желающих в Музее Победы с 25 июня.
На протяжении 85 лет агентство, позже преобразованное в Агентство печати "Новости" (АПН), а затем в РИА Новости, оставалось главным голосом страны, фиксируя ключевые события отечественной и мировой истории. Сегодня его традиции продолжает медиагруппа "Россия сегодня", объединяющая РИА Новости и Sputnik.
Совинформбюро было создано для оперативного освещения положения дел на фронтах. В годы войны в Совинформбюро работало около 80 писателей, журналистов, общественных авторов и собственных корреспондентов. Сводки "От Советского информбюро", звучавшие из всех радиоприемников страны, в самые тяжелые дни войны объединяли людей, вселяли мужество и вдохновляли на подвиги. Совинформбюро информировало также и общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и в советском тылу.