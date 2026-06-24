Сводки Совинформбюро сражали силой слова, заявил директор Музея Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ В Музее Победы на Поклонной горе состоялось торжественное открытие выставки "На передовой", посвященной 85-летию Совинформбюро.

Сводки Совинформбюро, как залпы "Катюши", сражали врага силой слова, заявил директор Музея Победы Александр Школьник.

Он отметил, что современные военкоры продолжают дело журналистов и писателей, работавших в Совинформбюро во время войны.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сводки Совинформбюро, как залпы "Катюши", сражали врага силой слова, отметил директор Музея Победы Александр Школьник.

В среду, в день 85-летия Совинформбюро, в Музее Победы на Поклонной горе состоялось торжественное открытие выставки "На передовой". Экспозиция организована медиагруппой "Россия сегодня" совместно с Музеем Победы. Выставку открыли генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.

"Сводки от Советского информбюро, как залпы "Катюши", сражали врага силой слова. Их авторами были талантливые журналисты и писатели, которые, находясь на передовой, говорили правду о войне, рискуя собственной жизнью", - сказал Школьник на церемонии открытия выставки.

Он отметил, что их дело продолжают современные военкоры в зоне специальной военной операции.

"Прошло 85 лет. Сегодня на передовой - в зоне специальной военной операции - наши военкоры так же честно и профессионально выполняют свой долг перед Родиной, как и в те военные годы", - сказал Школьник.

По его словам, выставка "На передовой" демонстрирует преемственность подвига военных журналистов.