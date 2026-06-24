Сводки Совинформбюро сражали силой слова, заявил директор Музея Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Музее Победы на Поклонной горе состоялось торжественное открытие выставки "На передовой", посвященной 85-летию Совинформбюро.
- Сводки Совинформбюро, как залпы "Катюши", сражали врага силой слова, заявил директор Музея Победы Александр Школьник.
- Он отметил, что современные военкоры продолжают дело журналистов и писателей, работавших в Совинформбюро во время войны.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сводки Совинформбюро, как залпы "Катюши", сражали врага силой слова, отметил директор Музея Победы Александр Школьник.
В среду, в день 85-летия Совинформбюро, в Музее Победы на Поклонной горе состоялось торжественное открытие выставки "На передовой". Экспозиция организована медиагруппой "Россия сегодня" совместно с Музеем Победы. Выставку открыли генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.
"Сводки от Советского информбюро, как залпы "Катюши", сражали врага силой слова. Их авторами были талантливые журналисты и писатели, которые, находясь на передовой, говорили правду о войне, рискуя собственной жизнью", - сказал Школьник на церемонии открытия выставки.
Он отметил, что их дело продолжают современные военкоры в зоне специальной военной операции.
"Прошло 85 лет. Сегодня на передовой - в зоне специальной военной операции - наши военкоры так же честно и профессионально выполняют свой долг перед Родиной, как и в те военные годы", - сказал Школьник.
По его словам, выставка "На передовой" демонстрирует преемственность подвига военных журналистов.
"Мы с вами сегодня все вместе находимся на передовой истории, пишем летопись современных событий, защищая нашу память, нашу правду, наши ценности. Каждый по-своему, но цель у нас одна – сделать все возможное, чтобы Вторая мировая осталась последней войной в истории человечества, сохранив суверенитет нашей уникальной Родины, которая всегда была и будет хранительницей мира на планете", - заключил он.